ŞELALE KADAK

Coca-Cola'nın emekli başkanı ve CEO'su Muhtar Kent, Kolombiya Üniversitesi'ne 6 milyon dolarlık bir bağışta bulunarak, çatışma ve uyuşmazlıkların çözümü alanında liderler için yenilikçi bir program başlatıyor.

41 yılın ardından Coca-Cola'dan emekli olduktan sonra yaşadığı ABD'den, memleketi Ayvalık'a daha sık gelmeye başlayan Muhtar Kent ile önceki gün İstanbul'da buluştuk.

Muhtar Kent, hem 2014 yılında ABD'de kurdukları ve Türk devletinin izni ile Türkiye'de şubesini açtıkları Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı'nın çalışmalarını hem de Kolombiya Üniversitesi Uluslararası ve Halkla İlişkiler Okulu'nda henüz açılan "Kent Küresel Liderlik ve Çözüm Merkezi"nin eğitim programının detaylarını bizlerle paylaştı.

Çözümsüzlüklerin çözümü olarak, her yıl seçilecek 7-8 ülkeden genç diplomatların iki hafta süresince Kolombiya Üniversitesi'nde aralarında ünlü CEO, politikacı ve sivil toplum liderleri tarafından eğitime tabii tutulacağını anlatan Muhtar Kent, altın üçgen diye tanımladığı eğitim programında asla akademisyenlerin yer almayacağını söylüyor.

Kuşkusuz böyle bir programı Muhtar Kent hazırlayınca, ders verecek isimler de hepimizin tanıdığı, bildiği dünyaca ünlü kişiler. Kent, elinde 300 kişilik bir liste olduğunu ve "Gel, anlat" dediğinde kimsenin kendisini kırmayacağını söylüyor.

Neden böyle bir konuyu seçtiğini sorduğumuzda ise; Kent, "İnsanlar neden anlaşamaz? Uzun zamandır bu konuya kafa yoruyorum. Eşler, kardeşler, büyük şirketler arasında hep bir sorun çıkıyor. ABD'de evliliklerin yüzde 60'ı boşanma ile sonuçlanıyor. Çatışma ve uyuşmazlık her yerde. Düşündüm, genç diplomatlar 12 gün beraber vakit geçirecek, çok önemli isimlerden büyük dersler dinleyecek. Yarın öbür gün her biri o ülkenin başbakanı, bakanı, büyükelçisi olarak karşı karşıya gelecek ve ben dünyanın geleceği için böyle birlikteliklerin önemine daha çok inanıyorum" diyor.

Kent ayrıca zorluklar ne kadar korkutucu görünse de dünyada her zaman olumlu bir değişiklik yapmanın yollarını aramak gerektiğini düşünüyor ve "Bu yenilikçi programın işleyişinde dünyanın en zorlu sorunlarına hükümetler, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinde çözüm aranacak" diyor.

Bu arada program hakkında eski BM ve Arap Ligi Diplomatı, Elders Kurucu Üyesi Lakhdar Brahimi'nin, "Bu kesinlikle harika bir girişim. Çatışmalar artmaya devam ediyor ve kötü insanlar taktik ve stratejilerini daha hızlı uyarlıyor gibi görünüyor. Çözüm arayanlar öğrenmeye ve uyum sağlamaya devam etmeli" dediğini ve Meksika eski Devlet Başkanı, Elders Üyesi ve Yale Üniversitesi Küreselleşme Araştırma Merkezi Yöneticisi Ernesto Zedillo'nun ise, "Şiddetli çatışmanın yalnızca halklarının acı çekmesine neden olmakla kalmayıp ekonomik, sosyal ve politik gelişimini de engellediği bir dönemde böyle bir girişim için Kent'i takdir ediyorum" diyerek Kent'i kutladığını öğreniyoruz.