ŞELALE KADAK

Yeni yılın ilk yazısına bu ülkenin parlak gençlerinin konuk olması bir işaret olmalı. Bir ülkenin ekonomik gelişmişliği kadar hatta ondan çok daha önemlisi kültür sanat alanındaki gelişmişliği olduğunu artık hepimiz ezberledik. O nedenle dünyanın önde gelen ülkeleri ülkelerini kültür sanat alanında öne çıkarmak için ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'nin de geri kalmasını istemeyen gönüllüler ordusu genç yeteneklerin önünü açarak, ülke algısına pozitif katkıda bulunuyor.

Başta Berrin Yoleri olmak üzere bugün sayıları 37'yi bulan gönüllülerin ÇEV İcra Kurulu'nu oluşturarak desteklediği Genç Yetenekler projesi, 2009 yılında ÇEV (Çağdaş Eğitim Vakfı) altında hayata geçmişti.

Dün İstanbul'da bir araya geldiğimiz yaşları 10 ile 26 arasında değişen genç yeteneklerin her biri Türkiye, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinde bursla müzik eğitimlerine devam ediyor ve bu isimlere yeni yetenekler, her yıl aralarında Fazıl Say ve İbrahim Yazıcı'nın da olduğu kıymetli bir jüri tarafından seçilerek dahil ediliyor.

Dün 8 yaşında çaldığı piyano ile sosyal medya üzerinden Berrin Yoleri'nin dikkatini çekerek ÇEV Sanat'a katılan ve bugün 10 yaşında olan Adil Kerem ile tanıştım. Adil Kerem, ÇEV sanat desteğiyle, sadece 5 aylık bir piyano eğitimiyle İtalya'da önemli bir yarışmada yaşının üstünde bir kategoride birincilik ödülü almış. Berrin Yoleri, Kerem ile ilk tanıştığında, 'Yani sen Fazıl Say mı olmak istiyorsun' sorusuna, 'Hayır, ben Fazıl Say'dan daha iyi olacağım büyüyünce' cevabını alınca hem şaşırmış hem de memnun olmuş. İşte bizim bu gençlere cesaret vermek için onlara mentorluk yapmaya, önlerini açmaya ihtiyacımız var ki ÇEV Sanat tam da bunu yapıyor. Gençlere ve çocuklara rol model olan genç yetenekler 13 Ocak'ta İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir konser verecek. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran onur konuğu olacak ve New York'ta düzenlenen Young Artist Guild yarışmasını kazanan ÇEV bursiyeri çello sanatçısı Cemal Aliyev solist olarak performans sergileyecek. İngiliz keman sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşacak.

Yeni bir 10 yıla girdiğimiz 2020 yılında çocuklarımıza umut projesi göstermek istiyorsanız bir bilet alarak yetenekli gençlere önemli kapıları aralayan ÇEV Sanat'a hem destek olabilir hem de şahane bir konser izlemiş olursunuz. Benden duyurması.