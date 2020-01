ŞELALE KADAK

Çok değil iki yıl önce, 300 milyon dolara yakın bir yatırımla hayata geçen Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde pek çok müzikal, gösteri, konser iptal oluyor, sanatçılar Türkiye'ye seyahat etmek istemiyor, zaten Türk izleyici de salonları doldurmuyordu.

Türkiye'nin içine kapandığı yıllardı. Ekonomide işler yolunda değildi ama daha da fenası kanlı darbe girişimi ve de art arda patlayan bombalarla insanlara korku hakim olmuştu. İşte Türkiye'nin üzerindeki o kara bulutlar dağılmaya başlayınca hikayeler de değişmeye başladı.

Önceki akşam Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas'ın davetiyle, Şef Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve İtalya'dan çıkarak uluslararası üne kavuşan vokal dörtlüsü The Four Italian Tenors'un muhteşem "Yeni Yıl Konseri"ni izledik. Bu arada ne ilginç ki Şef Rengim Gökmen'in 200 yıla yaklaşan tarihi ile dünyanın en köklü sanat kurumlarından olduğunu söylediği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İstanbul'da verdiği ilk konsermiş bu.Gökmen, konser sırasında bu detayı verirken, "İstanbul'un güzel orkestraları var, biz daha çok Anadolu'ya gittik, oraların daha çok ihtiyacı var, biz Türkiye'nin orkestrasıyız" dedi.

Konserden hemen önce de Murat Abbas ile sohbet etme fırsatı da yakalayınca, öğrendim ki 2019 Zorlu PSM'nin açıldığından bu yana en iyi sezonu olmuş.

Abbas, "En iyi sezon çünkü biletli 650 bin kişi PSM'deki 1200 etkinliğe katıldı. Açıldığımız yıl 80 bin kişi gelmişti ve 150 etkinlik olmuştu.

2016 ve 2017 ve hatta 2018 yılları çok iyi geçmedi" diyor. Kazanılan her paranın tekrar Zorlu PSM'ye yatırıldığını anlatan Abbas, yapılan yatırımları düşününce başabaş noktaya ne zaman gelineceğini sorunca, "Hesabını yaptım. İki yıl sonra başabaş noktasına (breakeven Point) gelmiş olacağız" diyor.

Bunu zaten hissetmemek mümkün değil. Bizim yeni yıl konserini izlediğimiz sırada bir başka salonda ünlü piyanist Kerem Görsev'in konseri, bir diğer salonda bir tiyatro gösterisi vardı. Aynı anda Zorlu PSM'de 5 ayrı etkinlik yapılıyor ve binlerce insan buraya akın ediyor. Geride bıraktığımız 2019 yılında 500 konsere ev sahipliği yapan PSM'ye 400 bin müziksever gelmiş. 300 tiyatro temsilini yüzde 90 doluluk oranıyla 200 bin tiyatrosever izlemiş. Abbas, yüzde 10'luk artış hedefine yılı bitirmeden ulaştıklarını, artisan yüzde 20'yi bulduğunu söylüyor.

İstanbul Türkiye'nin kalbi ve kültür sanat alanında yapılan tüm etkinliklerin ekonomiye çarpan etkisiyle büyük bir katkısı olduğu da bir gerçek.

Ne güzel ki gençleri düşünen projelerle, kimi konserlerde binlerce liraya kadar çıkan bilet paralarını vermeleri mümkün olmayan kalabalıkların da bedava bu etkinliklere katılmalarının yolu açılmış.

Murat Abbas 4 ay önce "Son Dakika Koltuğum" uygulamasına başladıklarını ve öğrencilere 1 TL'ye etkinliklere katılma şansı verdiklerini söylüyor. Tosla ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğiyle PSM, gelmeyen sponsor ve davetli koltukları ya da biletli ama boş koltukları öğrencilere son dikakada öğrencilere açıyor. "Gençler kalabalıklar oluşturmaya başladı. Söz vermiyoruz ama genelde buraya gelen herkese başvuru sırasına göre koltuk çıkıyor" diyor.

Öyle görünüyor ki Zorlu PSM, yöneticilerinin yüzünü güldürmeye başlamış ve bu sevinç öğrencilere kadar yayılmış.