ŞELALE KADAK

Şirket satın alma ve birleşmelerinde 2020 yılının iyi bir yıl olacağını, Türkiye'nin bu alanda en çok işlem yapan danışmanlık şirketi olan Pragma'nın ortakları söylüyor.

Son yıllarda öne çıkan önemli pek çok satın alma, şirket evliliğinin arkasındaki isimlerle önceki gün tanışma fırsatı bulduk. Pragma Genel Müdürü Değer Şahbaz, Yönetici Direktörler Saltuk Buğra Akbulut ve Özlü Yalaza ile bir araya geldiğimizde, öğrendik ki uluslararası medya kuruluşu Mergermarket, Pragma'yı Türkiye'de "2019 Yılı Şirket Birleşme ve Devralma Finansal Danışmanı" seçmiş.

Son 10 yılda toplam büyüklüğü 6.5 milyar doların üzerinde 90 şirket birleşme ve devralma işlemine danışmanlık yapan Pragma, hali hazırda Türkiye'de ve Avrupa'da 50'nin üzerinde projeye devam ediyor. Genel Müdür Şahbaz, "Bunlardan 10 tanesi ile ileri aşamadayız ve bu projeleri ömüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Yaşanan tüm zorluklara rağmen Türkiye'ye olan yatırımcı ilgisini canlı tutmayı ve ciddi miktarda doğrudan yabancı yatırım getirmeyi başarıyoruz" diyor.

9 ay gibi kısa bir sürede 260 milyon dolarlık bir anlaşmayla bitirilen Ulusoy Elektrik'in ABD'li Eaton'a satışı, Worhington Arıtaş Basınçlı Kaplar'ın Hollandalı Broadview Energy Solution'a satışı, Hollandalı Van Eck'in Tırsan Treyler hissedarlarının sahip olduğu Talson BV tarafından satın alınması, E.Özgörkey Grubu tarafından Atakey Patates'in yüzde 50'sinin satışı, Emaş Plastik'in Japon Sumitomo Chemical iştiraki Sumika'ya satışı, Özak Geçiş Teknolojileri'nin çoğunluk hissesinin İtalyan Came'ye satışı ve Almanya'nın ilk porselen markası Weimar'ın Karaca Grubu tarafından satın alınması son dönemde Pragma'nın imzasını taşıyan bazı projeler.

Saltuk Buğra Akbulut, 2016 yılından beri toplam büyüklüğü 1.5 milyar doların üzerinde 24 işlem tamamladıklarını söylerken, 2019 değerlendirmesini de Özlü Yalaza yapıyor:

"2019 yılı Türkiye'de şirket satın alma/ ortaklık işlemlerinin ciddi daralma gösterdiği bir yıl oldu. Toplam işlem hacmi 5.3 milyar dolar olurken, işlem adedi 233 oldu. Bu rakamlar 2018'de 12 milyar dolardı ve işlem adedi de 256'ydı. 2019 yılındaki küçülmenin temel sebepleri, bölgede yaşanan problemler, yılın ilk yarısının seçim atmosferinde geçmesi, ekonomide yaşanan sıkıntılar, ve bu yıl önceki yıllardaki gibi büyük bir işlemin (banka satışı, özelleştirme gibi) gerçekleşmemiş olmaması olarak özetleyebiliriz."

Öğreniyoruz ki buna rağmen Pragma, 2019 yılında 7 işlem tamamlamayı başarmış. 2020 yılının daha iyi bir yıl olmasını bekleyen Şahbaz bunun sebeplerini de şöyle anlatıyor:

"Hali hazırda devam eden projelerimize olan ilgiye bakarak 2020 yılının daha iyi bir yıl olacağını görebiliyoruz. Temel sebepleri ise, dünyadaki makroekonomik durumun göreceli olarak iyileşmesi ve düşük faizler, Türkiye'deki düzelen makroekonomik görünüm (kurların istikrar kazanması, düşen enflasyon, düşen faizler), Türkiye için göreceli azalan jeopolitik riskler, Türkiye'de bu yıl seçim olmayacak olması, Türkiye'nin gelişmiş altyapısı ve rekabetçi maliyet yapısı ve Türk şirketlerinin ihracat pazarlarındaki başarısını sayabiliriz."

Pragma'dan öğrendiğimize göre özellikle son dönemde ABD'li ve Japon şirketlerin Türkiye'ye artan bir oranda ilgisi var. Özellikle yatırımcı ilgisinin olduğu sektörleri Değer Şahbaz, ihracata yönelik sanayi şirketleri, teknoloji şirketleri, makine-ekipman üreticileri ve gıda olarak sayıyor.