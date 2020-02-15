ŞELALE KADAK

Türkiye'nin ekonomisinin belkemiği olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) sayısının 3.5 milyona ulaştığı belirtiliyor. IPSOS tarafından yapılan son araştırmada 12 ildeki 1005 KOBİ ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve ortaya çıkmış ki yüzde 48'inin internet üzerinden satışı yok, yüzde 57'si internet üzerinden alım yapmıyor ve yüzde 55'i de hâlâ dijital reklam ve pazarlama kullanmıyor.

KOBİ'lerin sadece yüzde 30'u sosyal medya platformlarını reklam ve pazarlama için kullanıyor ve yüzde 62'si de işini mobil bir uygulama ile desteklemiyor.

KOBİ'lerin ekonominin itici gücü olması gerektiği gerçeğinden yola çıkan Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde KOBİ'leri güçlendirmek için "İşimi Yönetebiliyorum" isimli bir projeyi geçen yıl hayata geçirmişti.

Önceki gün de B4G Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ve UNDP Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile bir araya geldik ve bugüne kadar 1000 KOBİ'ye ulaşan projenin detaylarını dinledik. Geçen yıl nisan ayında pilot olarak Adana'da başlatılan ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve UNDP işbirliği ile iki günlük eğitimler şeklinde ilerleyen proje ile 3 yılda 3 bin KOBİ'ye ulaşılması hedefleniyor.

Ümit Boyner, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesindeki etkinliğini artırmak ve yeni ortaklıklar geliştirmek üzere kurdukları platformun bu projeyle KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazanmasına destek olmayı hedeflediklerini söylüyor. Projenin tüm finansal yükünü üstlenen Visa'nın Genel Müdürü Merve Tezel de projeyi yürütürken BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlamayı da amaçladıklarını anlatıyor. Ne güzel ki projeye dahil olan KOBİ'lerin kurucularında kadın oranı yüzde 35 hatta yüzde 40'ları buluyormuş.

Orhan Turhan ilginç bir noktaya değiniyor bu arada. Türkiye'deki KOBİ'lerin 1 milyonunun ihracat yapma potansiyeli bulunuyor ancak sadece 65 bini ihratacat yapıyor ve aktif olarak yapanların sayısı da ne yazık ki sadece 15 bin. Turhan, Antakya, Hatay, Mardin, Balıkesir gibi illere gittiklerini ve adeta bir KOBİ seferberliği başlattıklarını söylüyor.

Projenin yürütüleceği iller arasına bu yıl Malatya, Van ve Denizli'nin de katılacağını öğreniyoruz.

İş yapma şeklinin hızla değişeceği, dijitalleşmenin ve yeni teknolojilerin tüm dünyayı etkileyeceği bir döneme giriyoruz.

UNDP temsilcisi Claudio Tomasi'nin söyledikleri de bu nedenle ilginç. Başlatılan bu projenin gelişmiş ülke ya da gelişmekte olan ülkeler ayrımı gerektirmediğini, çünkü şu an yaşananların ve yaşanacakların tüm dünya için yeni olduğunu anlatıyor. Özetle belki de KOBİ'lerin başta dijitalleşme olmak üzere dönüşümüne bu proje büyük katkı yaparsa diğer ülkelere de örnek proje olarak sunulabilecek. Bekleyip göreceğiz.