ŞELALE KADAK

Konfeksiyon sektörüne milyonlarca adetlik maske ve tulum talebi geliyor özellikle de Avrupa'dan ama ne yazık ki sektörün oyuncuları hâlâ gerekli izinler konusunda önlerinin açılmadığından şikâyetçi.

Türkiye'den dünyaya milyarlarca dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihraç eden ve Türkiye'nin en büyük istihdamını gerçekleştiren tekstil ve konfeksiyon sektöründe salgının başladığı ilk gün kontak kapandı. Başta Zara'nın da içinde olduğu Inditex Grubu olmak üzere tüm markalar hazır olduğu halde siparişlerini iptal etti. Sektör de kısa çalışma ödeneğine başvurup tüm üretimi durdurdu.

Salgın öncesine kadar ayda 2 milyon metre dokuma kumaş ve Bartın ve Urfa fabrikalarında günlük 25 bin adet gömlek, 10 bin adette polo tişört üreten, 1800 kişiyi istihdam eden Pinaldi Giyim ve Pintex'in kurucusu Cahit Aydın dün sohbet ettim. Aydın, "Milyar dolarlık ihracat şu an Türkiye'nin kapısında. Biz hemen medikal şirketi kurduk. 2 milyon adet günlük maske üretimine çıkacak durumdayız. 80 bin önlük ve 150 bin de tulum kapasitemiz var. Makineleri aldık. Avrupa'dan maske başına 0.35 ve 0.40 euro avans yatırmak istiyorlar, öylesine büyük talep var ama Devlet Malzeme Ofisi'nden malzeme alamıyoruz henüz" diyor.

Aydın'dan el değmeden, ultrasonik maske üretimine hazır olduklarını öğreniyorum. Dokuma tezgahı gibi maske üç katlı kumaş geliyor ve makine dakikada 120 maske yapıyor ve 50'şerlik çıkan maskeleri bir kişi alıp kutulara yerleştiriyor. Aydın gömlek üretimi tamamen durunca Urfa'daki dokuma fabrikasının bir bölümünü maske ve tulum üretimine çevirmiş bile. Zaten konfeksiyon sektörünün gücü de bu esneklikte yatıyor.

"Hem üç katlı standart, hem orta katı filtreli yani dört katlı, hem telli hem de telli ve filtlreli yapıyoruz, lastiği de elle değil lazerle tutturuyoruz" diyerek üretim sürecini anlatan Aydın, "Kararname çıktı. Bir hibe, bir ihracat deniyor. DMO'dan malzeme bekliyoruz ama diyorlar ki önce sen bana 500 bin maskeyi ver, ben de sana hibe ve ihracat izni vereyim. Bir sıkıntı yaşıyoruz burada. Oysa şu anda sadece bize Fransa'dan yaklaşık 20 milylon adetlik talep geldi, bekliyor" diyor.

Cahit Aydın bir öneri de getiriyor: "Devlet maske ihracatından yüzde 10 vergi alacağız dese razıyız, yeterki ihracatı serbest bıraksınlar. Hammadde tedarik edebilirsek, ihracata vakit kaybetmeden başlayacağız."

Daha önce İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz de aynı konuyu dile getirmişti ve yazmıştım. Türkiye'nin ihracatının lokomotifi olan tekstil ve konfeksiyon çok hızlı bir şekilde maske, tulum ve önlük üretimine ve ihracatına başlayacak durumda ki yukarıda anlattığım örnek de bunu açıkça gösteriyor.

Cahit Aydın, medikal ürünlerin yanı sıra tasarım ekiplerini kumaş ürünleri için çalıştırmaya başlamış bile. Dokuma kumaştan çocuklar, kadınlar ve erkekler için farklı tasarımlar çalışılmış, 50 yıkamaya kadar antibaktiriyel sutyen kumaşından örme numuneler hazırlanmış. Tek istekleri var zaman kaybedilmesin aksi halde dünyanın maske, tulum ve önlük ihracatı başka ülkelere geçecek.