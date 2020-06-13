ŞELALE KADAK

Öyle görünüyor ki 'kısa çalışma ödeneği' özellikle mikro ve küçük şirketlerin yardımına koşan en iyi çözümlerden biri olurken ne yazık ki yaşadığımız krizden yine en fazla kadınlar etkilendi.

Önceki gün Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ile dijital platformda bir araya geldik ve TÜRKONFED, TÜSİAD, UNDP ile birlikte ilkini mart ortası açıkladıkları "Krizin İşletmeler Üzerindeki Etkileri" anketinin mayıs ayının ortalarında yapılan ikincisinin sonuçlarını dinledik.

Elektronik ortamda yapılan ankete 44 şehirden 619 firma katılmış ve bu firmaların yüzde 60'ı mikro ve küçük, yüzde 40'ı da orta ve büyük ölçekli şirketlerden oluşmuş. Son anket çalışmasında krizin işletmeler üzerindeki etkisinde az da olsa bir düşüş gözlenmiş. Öyle ki martta olumsuz etkilenen firmaların oranı yüzde 85'lere kadar çıkmışken, mayısta yüzde 78'lere inmiş bu oran ve krizden en yoğun etkilenenler ise yüzde 69 ile mikro ve yüzde 49 ile küçük ölçekli firmalar olmuş. Mikro ölçekli firmaların yüzde 33'ü özellikle ödemelerinde çok zorlandığını belirtirken, ankete katılan firmaların yüzde 76'sı çalışan sayısının değişmediğini söylemiş.

Kısa çalışma ödeneğinin çok hızlı bir şekilde şirketlerde devreye alınması sanıyorum birçok sorun ile baş etmeyi de az da olsa kolaylaştırmış. Ankete katılan firmaların yüzde 44'ünün bu destekten faydalandığını söylediği araştırmada, "Veriler bu desteğin kapsayıcı olduğunu ve en fazla ihtiyaç duyan firmalara yönlendiğini gösteriyor. Bu destekten, küçük, orta ve büyük firmaların yaklaşık yüzde 50'si faydalanıyor ve firmaların yüzde 47'sinin ise yeni borç aldığı veya borçlarını yapılandırdığı görülüyor" deniyor. Ankete katılan firmaların yüzde 59'u ikinci dalga Kovid- 19 salgını olasılığına ise hiç hazır olmadıklarını, firmaların yüzde 48'i sermayelerinin en fazla 3 ay yeteceğini belirtiyor.

Ümit Boyner, özellikle mikro ve küçük şirketlerin çok etkilendiği pandemide firmalara yardımcı olmak için platform olarak harekete geçtiklerini ve ilk anketten sonra firmaların ihtiyaçlarına ilişkin çevrim için buluşmalar yaptıklarını ve çözüm önerileri için de uluslararası fonlara başvurduklarını ve şimdiden olumlu sonuçlar aldıklarını söylüyor. Claudio Tomasi de "Bu krizi eşitsizlik, ekonolik dengesizlik ve güvensizliği tetikleyen, toplumu sosyal, ekonomik ve politik anlamda etkileyen, çağın en büyük sosyoekonomik krizi olarak tanımlayabiliriz' diyor. Tomasi, bu dönemde Türkiye'nin ne kadar güçlü bir sağlık sistemi olduğunu da görmekten memnun olduklarını söylerken, devlet desteğinin etkilerinin ikinci ankete yansıdığını ve kredi genişlemesinin şirketlere sirayet ettiğini gördüklerini vurguluyor.