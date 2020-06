ŞELALE KADAK

Pandemi döneminde hayatımız büyük ölçüde değişirken, bu sürecin kazananının doğanın olması hepimizi sevindiriyor. Düşünsenize, Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, birçok ülkede kara ve hava trafiğinin yüzde 60 ila yüzde 95'lere varan oranda azalması, şehirlerin karbon salınımını da alt seviyelere çekti.

Bu dönemde beni en çok endişelendiren konulardan biri, salgın nedeniyle doğa için yapılan faaliyetlerin durması olmuştu. Oysa içimde umut çiçekleri açtıran gelişmeler olmaya devam ediyormuş ve Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava aracı Ecodrone, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Ankara'da Orman Bakanlığı'nın gösterdiği 2 hektarlık alana, 2.500 özel tohum topunu atmak için havalanmış.

Çevre konusuna duyarlı şirketleri sosyal girişimlerle buluşturan Evren Gülyaşar'ın mentorluğu ile sosyal girişim Ecording'in geliştirdiği EcoDrone, Türkiye'de de faaliyet gösteren Dell ve Intell gibi bu konulara duyarlı iki teknoloji devinin desteğini almayı da başarmış.

Yani bizler evlerimizde güvenle salgından korunurken, doğaya sahip çıkan projeler için sadece EvdeKalOrmanı etiketiyle paylaşım yapmamız yeterli olmuş. Şirketler hem sosyal izolasyonu destekleyerek insanların evde kalmasını teşvik etmeye çalışmış hem de ulaşıması en zor alanlara dahi tohum topu atışlarıyla ormanlık alanların çoğalmasına yardımcı olmuş.

Geniş coğrafyalara çok kısa sürede tohum atma işini yapan ve her defasında 15 dakika havada kalan bu özel drone, Ecording mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve buna benzer dünyada çalışmalar olsa da (sulama ya da gözetleme için kullanılan dronelar) bu sistemle çalışan drone sistemini Ecording geliştirmiş ve bu nedenle de güzel yatırım almış.

Öğreniyorum ki atılan tohumlar da özel olarak üretilmiş. Normal şartlarda sıradan bir tohumu attığınız zaman onun fidana dönüşmesi ve yetişmesi yüzde 5 ya da 6 iken, bu özel tohum toplarının fidana dönme olasılığı yüzde 60'a kadar çıkıyor ve siz çok kısa bir sürede koca bir orman yapabiliyorsunuz.

Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda, Türkiye'deki çevresel ekosisteme doğrudan katkıda bulunacak bir proje ile tüm dünyaya örnek olmak istediklerini söylüyor.

Özel droneları geliştiren Ecording Kurucusu Mert Karslıoğlu ise, pandemic döneminde devam eden bazı çalışmaları durdurduklarını ve bu dönemde doğaya doğrudan katkıda bulunacak çözümler üretmeye başladıklarını anlatıyor ve geliştirdikleri dronelar sayesinde 22 futbol sahası büyüklüğündeki alanı sosyal mesafe kullarına uyarak ağaçlandırmalarının çok kolay ve hızlı olduğunu vurguluyor.

Ne güzel ki tohum toplarının üretimi de iklim değişikliğinden kaynaklı gelir eşitsizliği yaşayan kadınlar tarafından gerçekleşiyormuş.

Karslıoğlu, "Böylece hem kadın istihdamına destek sağlanıyor hem de iklim değişikliğiyle toplu olarak mücadele ediliyor" diyor.

Keşke bu projeye katılan şirketlerin sayısı çoğalsa ve Türkiye'nin ormanlık alanları hızlıca katlanarak, karbon emisyonu bir an önce ideal seviyelere ulaşsa. Zor mu? Bence değil.