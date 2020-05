ŞELALE KADAK

Doğrusu yaza girdiğimiz şu günlerde gündeme tatil konusu da hızlıca giriverdi ancak en büyük endişe, 'ya oteller yeteri kadar hijyene önem vermediyse' şeklinde. Tabii ki bakanlık standartları açıkladı ve turizme son derece hassas bir bakış açısıyla yaklaşıldığı ortada ama yine de bu kuşkular nasıl giderilecek?

Peki dünyanın önde gelen iddialı otel markalarının en tepe koltuklarında oturanlar ne yapıyor? Four Seasons Otelleri'nin İstanbul'daki iki otelinin genel müdürlüğünü yürüten Tarek Mourad'la online sohbette bir araya geldik. "Türkiye'de yaşayan yabancılar ve yerli turistler ilk misafirlerimiz olacak" diyen Mourad öncelikle yabancı yönetici olarak salgın döneminde Türkiye'de olduğu için çok şanslı olduğunu söylüyor. Özetle Türkiye'deki yabancı bir yöneticinin salgına bakışı kendi cümleleriyle şöyle:

"Ben politika konuşmayı hiç sevmem. Bu konuşmamın siyasetle bir ilgisi yok. Türkiye bu salgını gerçekten çok iyi yönetti ve hep çok şükür ki Türkiye'deyim dedim. Buradaki sağlık sisteminin dünyanın en iyisi olduğunu gördük. Siz Türkler bununla gurur duymalısınız. Ben gerçeklerden yola çıkıyorum. Siyah ve beyaz kadar net konuşmayı seviyorum. Türkiye hastalanan herkesi zamanında üstelik hiçbir ücret almadan çok iyi tedavi etti. Yurtdışında başka ülkelerde yöneticilik yapan arkadaşlarıma anlatıyorum, anlamaları mümkün olmuyor."



THY YÜZÜMÜ GÜLÜMSETİYOR!

Peki otel Kovid-19 salgını ile birlikte nasıl bir hijyen kuralları uygulayacak? Öncelikle Tarek Mourad, otelin yabancı misafir kabul etmeye, THY'nin dış hatları açmasıyla başlayacağına inanıyor ve THY'ye olan sevgisini, "THY deyince yüzümde bir gülümseme oluyor, gerçekten benim favori markam" diyecek kadar büyük olduğunu anlıyorum. "Şimdi onların kararına da bakıyoruz tabii" diyor Mourad ve For Seasons Otelleri'nin 61 yıllık tarihinde zaten başta hijyen olmak üzere her türlü standardı en üst seviyede belirlemiş bir otel olduklarının ve misafirlerin de bu beklentiyle otele geldiğinin altını çiziyor.



MAKSİMUM HİJYEN

'Yine de dünyadaki tüm Four Seasons Otelleri, zaten yüksek olan temizlik ve hijyen standartları bir üst seviyeye çıkardı, bunun için de John Hopkins Hastanesi ile sağlık ve güvenlik yöntemleri konusunda bir anlaşma yapıldı ve tüm hijyen ürünler, teknolojik malzemeler buna göre belirlendi" diyerek değişen standartları anlatan Mourad şöyle devam etti: "Hangi kimyasalları kullanacağımızdan, odayı temizledikten sonra kaç gün dinlendireceğimize kadar her türlü detay yeniden yazıldı. Biz Türkiye'de termal kamerayı otele koyan ilk otel markası olduk. Artık otele giriş işlemleri dijital. Odalardaki havayı filtre eden klima sistemi, her defasında dışarıdan temiz hava alacak ve klima üniteleri her ay temizlenecek." Görüyorum ki evlerimizden bile daha temiz olabilecek oteller ama tabii denetim çok önemli olacak. Özetle güçlü markalar güçlü tedbirler alıyor ve bu dönemi kazasız belasız atlatmanın yollarını buluyor ama Tarek Mourad'ın söylediği gibi galiba fiziksel olarak iyileşeceğiz ama duygusal olarak iyileşmek zaman alacak. Ne dersiniz?