ŞELALE KADAK

Ramazan Bayramı arifesiydi. Aynı zamanda sokağa çıkma yasağının da olduğu gün, Kütahya Seramik Yönetim Kurul Başkanı Erkan Güral ile Zoom üzerimden öğleden sonra toplantım vardı. Bağlantı kurulduğunda gördüm ki Güral kendi kullandığı otomobili Osman Gazi Köprüsü'ne girmeden önce, sağa çekmiş ve toplantımıza bağlanmış. "Hayatımın yollardaki ilk canlı röportajı" dedikten sonra bana otoyoldaki kamyon trafiğini gösterdi ve "Bir ülkedeki işlerin nasıl olduğunu ben yollardaki kamyonlardan anlarım. Müthiş bir trafik var. Mesela biz Kütahya Seramik olarak günde 90 bin metrekarelik üretim yapıyoruz. Yani her gün 90 kamyon bizim ürettiğimiz ürünleri taşıyor. Kapasiteyi iki ilave fırın devreye alarak yüzde 15 artırmak üzereyiz ayrıca" diyerek işlerin nasıl durmadığını anlatmaya başladı.

Hayatımızı alt üst eden salgının ilk gününden itibaren özel sektörden kesitler sunuyorum sizlere ve görüyorum ki pek çok sektörde işler tam gaz devam ediyor. Türkiye seramik sektörü Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra üçüncü, dünyada da beşinci büyük konumunda. Erkan Güral, dünyadaki iki önemli rakibin de Çin ve Hindistan olduğunu söyledikten sonra, "Biz teknoloji olarak İtalya ile aynı alt yapıya sahibiz. Tek farkımız onlar Made in Italy marka değeriyle bizim önümüzdeler" diyor.

Şimdi tabii Türk seramik sektörü salgın döneminde, yani yılın ilk dört ayında yüzde 22 oranında daralmış ama Kütahya Seramik'te tam tesi bir durum var. Nasıl oldu diye merak ediyorum. Güral, "Ben de kendime bu soruyu soruyorum, çünkü biz daralmadık. Sanırım gerek yurtiçi gerek yurtdışında doğru iş ortaklarıyla çalışıyoruz. Doğru ürünler üretiyoruz" dedikten sonra şu konuların altını çiziyor:

"Kütahya seramik olarak pandemi sürecinde de üretime ara vermeden tam kapasite devam ettik. Geçen yıl 79 ülkeye ihracatımız vardı, bu yıl salgına rağmen ihracat ülke sayımızı 100'e çıkarmayı başardık. Tabii ki bazı ülkelere olan ihracatımız durdu ama biz ülke sayısını çeşitlendirdik ve yeni ülkeleri devreye aldık. Salgının ilk haftasında 38 maddeden oluşan sıkı ve uygulanabilir tedbirler aldık ve Covid19'un 4 bin çalışanımızı ve üretimimizi etkilemesinin önüne geçtik."

Güral ayrıca salgın öncesi İtalya'daki tedarikçilerle konuştukları ve sonrasında rafa kaldırdıkları yeni yatırımları, İtalya tekrar açıldığı için konuşmaya başladıklarını da söylüyor.

İşin ilginç yanı seramikte Kütahya Seramik'in perakendede caddelerde yer alan 250 mağazasındaki satışlar da düşmemiş. "Biz düzenli sevkiyatlarımızı yaptık" diyor Güral ve çalıştıkları hiç bir şantiyede işlerin durmadığını konut projelerine satış yapmaya devam ettiklerini söylüyor.

Üretime şartlar ne olursa olsun devam edenlerin hikayeleri böyle. "Ben hiç sağıma, soluma bakmam, aklım yatıyorsa hep ileriye gitmek isterim" diyen Erkan Güral'dan durdurmadıkları turizm yatırımlarını da dinledim. Onu da bir başka yazıda anlatacağım.