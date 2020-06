ŞELALE KADAK

"Türkiye'de yapımı devam eden 25 yeni otelimizin hiçbirinin yatırımını salgın döneminde durdurmadık. Bodrum'da farklı kategorilerde üç yeni oteli de bu sezon açıyoruz. Çünkü açmamak çok negatif. Riskler var mı var tabii ki. Özlenen işi göremeyeceğiz belki ama doğru olan normalleşme sürecini başlatmak. Çok ağır bir pandemik vaka bu. Çok etkilendi sektörümüz ama olumsuz düşünerek bir sonuca gidemeyiz. Önünde sonunda bitecek. Temkinli, tüm tedbirleri alarak pozitif bir şekilde yola devam ediyoruz."

Bu sözler, 61 yıl önce Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı otelini İstanbul'da açan Hilton Ülke Müdürü Armin Zerunyan'a ait.

Türkiye'nin en tecrübeli otelcileri arasında sayılan Zerunyan ile önceki gün dijital toplantıda bir araya geldim ve özellikle belirlediği standartlara dünya çapında güven beslenen markalardan biri olduğu için Hilton'un yeni dönemde misafirlerinin hijyen beklentileri konusunda neler yaptığını anlatmasını istedim.

"Marka güveni öne çıkıyor bu zamanda ama asla misafirlerim zaten bunu biliyor diyemeyiz. Kimsenin yaşamadığı olağünüstü bir durum bu. Türkiye'de yapımı bitmekte olan 3 otel ile birlikte toplam 69 otelimiz var şu anda. Büyük bir kısmını kapatmadık. Çünkü salgın sırasında otelde konaklayan ve otelimizi ev gibi kullanan misafirlerimiz vardı. Onları mağdur etmedik ama bu sırada çok ciddi tedbirler aldık" diyen Zerunyan'dan öğreniyorum ki 5 bin 500 çalışanı olan Hilton otellerinde misafirler bundan sonra mühürlü kapıları açacak.

"Hijyen artık büyük harflerle yazılıyor. Bizde her zaman öyleydi ancak böyle bir olay olana kadar, normaldi ve konuşulmaya bile değmezdi. Oysa işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki markaları hijyen gibi konular diğer markalardan ayırır. Biz taviz veremeyiz, istikrarsızlık yapamayız. En önemli standart budur. Oldukça büyük bir maliyete katlanırız. 'Öbür otel de güzel, neden bunun fiyatı yüksek' denir ya, işte bu yüzden. Her şeyi tam yaparız ama şimdi yaptıklarımızın üzerine ilave bir kat daha hijyen uygulamaya başladık" diyor.

Öğreniyorum ki sektörün önde gelen otelleri bakanlığın açıkladığı kriterler, olmazsa olmaz standartları ve sertifikasyonun dışında da hijyen uygulamalar yapıyor. Daha da önemlisi mesela Hiltonlarda misafirin de şahit olacağı bir temizlik prosedürü başlayacak. Zerunyan, "Otele girdiğinizde hiçbir şeye dokunmadan telefonunuzu kullanarak QR kodlarıyla oteldeki tüm menüyü görmek mümkün olacak. Otel odasında en çok temas edilen kapı kolu, ışıklar, sifon, kolez, musluk, telefon ahizesi, tuş takımı, nevresim, kasa kolu, tuşları, mini bar gibi 10 noktaya detaylı temizlik yapılacak her yüzeye tek kullanımlık ayrı bez kullanılacak ve temizlik bittiğinde odayı mühürleyeceyeceğiz. Misafir kapıda bir mühür görecek. Maliyet artacak belki ama katlanmak zorundayız, söz konusu olan sağlığımız çünkü" diyor.

Aynı zamanda Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Zerunyan, Türkiye'nin sağlık açısından bu dönemi çok iyi yönettiğinin de ortaya çıktığını söylüyor ve sağlık turizmi açısından şimdi bunu çok iyi değrenlendirmek gerektiğinin altını çiziyor.

Zerunyan, "Ciddi bir sınavdan başarıyla çıkıldı. Otellerimiz de iyi hazırlanıyor. Sektör olarak ciddi bir şekilde sertifikasyona gidiliyor. Salgın bitince bu öğrendiğimiz, tecrübe ettiğimiz dönemden sağlık turizmi adına faydalanmamız gerekiyor" diyor.