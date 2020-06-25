ŞELALE KADAK

Sağlıklı ve güvenli turizminin ön plana çıktığı günlerdeyiz ve Avrupa Birliği her ne kadar üye ülkelerin ekonomisi kalkınsın diye seyahatleri AB ülkeleri ile sınırlasa da özellikle söz konusu ülkelerdeki sağlık altyapısındaki yetersizlik nedeniyle isteseler de istemeseler de talep bir süre sonra Türkiye'ye kayabilir.

Salgın nedeniyle evlere kapandığımız son üç ayda her gün sabah gidip, gece yarılarına kadar pandemi sürecine en uygun turizm politikası için çalışanlardan biri de Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler'di. Mehmet Ersoy liderliğindeki Turizm Bakanlığı ekip olarak özellikle sağlıklı ve güvenli turizm için şu günlerde birbiri ardına açıkladıkları yeni standartların ve mesela Covid19 için özel olarak hazırlanan sigorta paketi gibi önemli projelerin hayata geçmesi için çalıştı.

Sonuçlarını elbette ilerleyen aylarda daha net göreceğiz ama tabii ki Covid19'a seyahat ettiği ülkede yakalanan bir turistin hangi ülkenin hastanelerine, altyapısına güveneceğini sanıyorum son 3 aydır hepimiz yaşayarak, izleyerek, dinleyerek gördük.

Timuçin Güler, aslında tatil yapmak için en uygun günlerin şu günler olduğunu söylüyor ve "Çünkü sağlık konusu şarta bağlandı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun görüşlerini alarak, tüm sektör temsilcileriyle birlikte oluşturulan turizm sertifikasına uygun oteller hizmet verecek ve şu anda hem turizm personeli hazır hem de oteller boş" diyor.

Turizm Bakanlığı son aylarda diplomasi atağına geçmiş ve aldığı tüm tedbirleri hem diğer ülkelere anlatmak için tüm kapıları zorlamış, İngilizcce, Rusça ve Almanca olarak özel yazılan mektuplarla 70 ülke büyükelçisine sağlık altyapısı anlatılmış ve aynı mektup ülkelerin turizm bakanlarına da gönderilmişti.

Timuçin Güler, "Türkiye'de Kovid- 19 olan herkesin gerekli tedaviye eşit olarak üstelik ücretsiz ulaştığını ve bu uygulamanın ülkemizdeki yabancılar için de geçerli olduğunu herkese duyurduk"diyor.

Kuşkusuz otellerin nasıl hazır olduğunu, havalimanındaki önlemleri yerinde göstermek daha farklı bir etki yaratacaktı.

İşte o nedenle Turizm Bakanlığı, 19 Haziran'da 60'a yakın ülkenin büyükelçisi ve Türkiye'de bulunan yaklaşık 70 yabancı gazeteciyi de Antalya'ya götürmüştü.

Güler'e projenin sonuçlarını sorunca, "O kadar memnun ayırdılar ki iyi ki yapmışız dedik" diye cevap veriyor.

Heyeti alışveri merkezine götüren, Perge turu yaptıran ve en son Aspendos'ta da eşsiz bir konser dinleten bakanlık aslında Covid19 için hazırladığı özel sağlık sigortası ile Türkiye'nin cazibesini de artırmış oldu.

Güneş Sigorta tarafından Bakanlığın isteğiyle hazırlanan özel paketlerde Covid19 olan turiste sağlık güvencesi gelmiş oldu. 3, 5 ve 7 bin euroluk sigorta paketlerinin bir haftalık ücreti 15, 19 ve 23 euro.

Güler, "Dahası da var" diyor ve sektörün birliklerinin bir mektupla otellerde kalacak turistlere, 'Şayet Covid19'a yakalanıp, otelde kaldığın süre uzarsa, bunun için ilave ücret ödemeyeceksiniz" diyerek hastalığın ek maliyetiyle ilgili de güvence veriyor.

Güler haklı. Bu kez sahiden de tüm dünya pandemi nedeniyle eşit başlıyor. "AB'nin engellemeleri olmasa tam eşit başlıyoruz aslında ama tabii talebi engellemek mümkün olamayacak.

Güvenli ve sağlıklı turizmden nerede faydalanacağına turist de bakacak eninde sonunda" diyor.

Tabii ki 2020 nasıl kapanacak, neler yaşanacak? Çok bilinmeyenli bu virüs nedeniyle öngörüde bulunmak mümkün değil. Tedbiri elden bırakmadan turizmde kayıplar az da olsa kapatılabilir mi bekleyip göreceğiz.