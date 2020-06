ŞELALE KADAK

Girişimcilik ekosisteminin en büyük destekçisi olan Endeovor, Endeavor Global'in araştırma birimi ile birlikte Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin haritasını çıkardı ve İstanbul Teknoloji Ekosistemi Raporu'nu yayınladı.

Girişimci Sidar Şahin'in kurduğu Türk mobil oyun şirketi Peak Games'in 1.8 milyar dolar gibi çok yüksek bir fiyatla ABD'li oyun devi Zynga'ya satışının duyurulduğu günlere denk gelince, sonuçlarını merak ettiğim raporu konuşmak üzere, aralarında Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam'ın olduğu bir grupla ile dijital platformda bir araya geldik ve girişimcilerin önündeki en önemli engelin, ileri aşama sermayaye ve teknik yeteneğe erişim olduğunu öğrendik.

İşte bu nedenle de Emre Kurttepeli, girişimcilik ekosisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam edebilmesi için Ar-Ge ve diğer Startup desteklerinin birbirinden ayrılarak yeniden düzenlenmesi, teknoparklara ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi, çalışan hisse opsiyonu konusundaki yasal düzenlemelerin de ele alınmsı gerektiğini sölüyor.

Hep Türkiye'den milyar dolarlık satış yapabilecek kabiliyete sahip şirket çıkmamasından yakınıp durduk. Ancak Peak Games bu ezberi bozdu. Onu takip edecek girişimcilik hikayesi çok güçlü başka şirketler olduğunu da artık hepimiz biliyoruz. Ankara'nın da artık girişimcilerin önünü daha hızlı açmak için ezberi bozmasının ve bir an önce güçlü aksiyon almasının vakti geldi.

Zaten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) yöneticisi, İstanbul'u bir girişimcilik üssü haline getirmek için harekete geçtiklerini, bugüne kadar 63 projeye 100 milyon lira tutarında destek sağladıklarını ve 37 merkez ve programla da 5 bin girişime hizmet verdiklerini ve şimdi hedeflerinin dünyada İstanbul'u cazibe merkezi haline getirmek olduğunu söylüyor. Şimdi artık bu araştırmada öne çıkan istek ve taleplere hızlı bir şekilde cevap vermek ve Türkiye'yi girişimcilik konusunda zıplatmak gerekiyor.

Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Eczacıbaşı Holding'in desteğiyle hazırlanan raporu için İstanbul'da kurulu 865 teknoloji girişimcisinin açık verileri ile 200 teknoloji girişimcisi ve 20 kadar da yatırımcı ve destek kuruluş ile birebir görüşmeler yapıldığını söylüyor. Bu şirketlerin kalıcı istihdama 25 binden fazla katkı sağladığını da belirteyim.

Endeavor'ın Türkiye'den seçilen 65 şirketi arasında Peak Games, Insider, Gram Games ve İyzico gibi başarıları tescilli şirketler var. Kurttepeli, bugüne kadar 66 girişimci şirkete destek verdiklerini ve bu girişimcilerin Türkiye ekonomisine 3 milyar dolardan fazla değer yarattığını vurguluyor ve "5-10 yıl sonra Türk ekonomisinin ana damarını bu şirketler oluşturacak" diyor ve Türkiye'nin bir an önce bu gemiyi itmesini istiyor. Sanırım haksız değil. Sadece son satışa bakarak girişimciliğin nasıl hızlı ivmelendiğini görmek mümkün. Dilerim bu araştırma Ankara'da da gereken ilgiliyi ve alakayı hemen görür.