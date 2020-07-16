ŞELALE KADAK

Hepimiz tahmin ediyorduk. Pandemi döneminde herkesin evde kaldığı günlerde, aile içi şiddetin artacağını, bir çok kadın için kabusa döneceğini biliyorduk. Öyle de oldu. Önceki gün Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile online toplantıda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açıkladığı son veriler de gündeme geldi. Kovid- 19'a karşı asayiş olaylarında yüzde 14.5'lik bir azalma yaşandı yaşanmasına ancak aile içi şiddet yüzde 38.3 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi. İşte bu nedenle zor durumdaki kadınlara destek olmak için atılan her adımın önemi çok büyük.

Ekonominin baş aktörlerinden Vodafone Türkiye, ciro ya da karını değil, topluma sosyal fayda getirecek projelerini duyurmak için karşımızdaydı ve bu da çok kıymetliydi. Türkiye Vodafone Vakfı çatısı altında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Kırmızı Işık uygulaması 6'ıncı yılına girmiş.

Zor durumdaki bir kadın telefonundaki Kırmızı Işık uygulamasını kullanarak ilk yardımı daha hızlı ve kolay alabiliyor. Uygulamada acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydediliyor ve Salla- Uyar özelliğiyle, telefonu salladığı anda kayıtlı kişilere acil durumda olduğu mesajı otomatik olarak gidiyor. Uygulamayla Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları da tek tuşla aranabiliyor. Diyeceğim o ki çok ama çok faydalı bir uygulama ve öğreniyoruz ki bugüne kadar bu uygulama Türkiye'de 331 bin kadına ulaşmış, aktif kullanıcı sayısı da aylık 1400 kişi olmuş.

Vodafone Türkiye'nin çözüm odaklı bu projesi 2015 yılında Cannes Lions Uluslararası Yaratcıcılık Festivali'nde en prestijli ödül olan Grand Prix'i de alacak kadar dünyada da ilgi çekmişti. Eve kapanılan günlerde aile içi şiddetin böylesine yüksek oranlarda artmasından etkilenmiş olmalılar ki Vodafone Türkiye, farkındalık yaratmak, dikkatleri çekmek için geçen hafta dev bir iletişim kampanyasına başladı. Gazete ve televizyonlara reklam vererek, sosyal medyada özel bir film yayınlayarak kadınlara yardım almaları için el uzattı. Kampanyanın destekçilerinden Doğa Rutkay da özel olarak hazırlanan ve 3 Temmuz'dan bu yana milyonlarca kişiye ulaşan bu reklam filmini seslendirdi.

Hasan Süel, yaklaşık 50 bin kişiye "Şiddete karşı #BenVarım etiketiyle kampanyaya katıldığını, Vodafone olarak daha iyi bir geleceğin, güçlü kadınlarla mümkün olduğuna inandıklarını söylüyor.

Salgın döneminde maske takmanın hayatın bir parçası haline glediğini, şiddet gören bir çok kadının yaşadığı acı deneyimleri etrafıyla paylaşmayarak şiddeti maskelediğini anlatan Hasan Süel, "Biz de bu metafordan yola çıkarak, ana mesajımızı 'Acılar Maskelemenmesin' olarak belirledik" diyor.

Toplantıda Doğa Rutkay, hiç şiddet görmediğini, tacize uğramadığını ve kendini bu anlamda çok şanslı hissetiğini söylerken, şiddet gören kadınlara yardımcı olmak için herkesi desteğe çağırarak, "Sesimiz ne kadar yüksek çıkarsa, sayımız ne kadar artarsa bu mücadelede o kadar güçleniriz" diyor.



Ozan Güven'in yaptığı çok yaralayıcı!

Bu arada sohbet sırasında öğrendik ki kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayarak tüm tepkileri üstüne çeken ve artık ismi kadına şidet uygulayan ünlüler arasında geçen Ozan Güven, Doğa Rutkay'ın orta okul çağlarından itibaren çok yakın arkadaşı. Rutkay, öğrenince ne yapacağını bilemediğini, çok üzülüp çok şaşırdığını, telefona küserek arayamadığını belirterek, "Bu kadar iyi tanıdığınız birinin böyle bir şey yapması çok yaralayıcı" demekle yetindi.