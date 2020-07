ŞELALE KADAK

Kovid19 nedeniyle pek çok yatırım askıya alındı, pek çok proje durdu ancak vizyoner bakış açısıyla kararlı bir şekilde yoluna devam edenlerin, markalarına nasıl bir güç kattığını sanıyorum önümüzdeki aylarda daha net göreceğiz.

Önceki gün dünya modasına yön veren en önemli isim olan Dior'un Bodrum'da Yalıkavak Marina içindeki temmuz ayında açtığı ve özel tasarım terasıyla büyük ilgi çeken mağazasını dolaştım.

Mikonos, İbiza, Capri, Saint Tropez, Cannes gibi yat turizminin en ünlü destinasyonları arasında Bodrum'u da görmek hem turizm sektörünün önemli oyuncularının hem de Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın her zaman gündeminde yer alıyor. Ancak milyon dolarlık yatlarıyla seyahat eden turistlerin aynı zamanda alışveriş de yapmalarına imkan veren lüks markaların eksikliği hep konuşuluyor.

Ne ilginç ki bu açıdan en ilginç atak, Covid19 nedeniyle seyahetlerin kesildiği, o nedenle yatırımların da durduğu bir dönemde lüksün bir numaralı ismi olan 53 milyar dolar cirolu LVMH Grubu'ndan geldi.

163 bin çalışanı olan ve bünyesinde Bulgari'den Fendi'ye, Dior'dan Louis Vuitton'a, De Beers'den Emilio Pucci'ye ve Marc Jacobs, Gvenchy ve Kenzo'ya kadar 75 ünlü markayı barındıran LVMH Grubu'nun sahibi Benard Arnault ve Dior'un CEO'su Pietro Beccari'nin Türkiye'deki dördüncü Dior mağazasından vazgeçmeyerek Dioriviera ile çok da güzel bir Bodrum tanıtımı yapmış oldular.

Üstelik Dior'un Mikonos gibi ünlü yerler için daha önce yaptığı gibi, Maria Grazia Chiuri'nin elinden çıkan Bodrum'a yazlık özel kapsül koleksiyon da marka düşkünlerini özel olarak bu destinasyona çekebilecek.

Hal böyle olunca Portofino, Porto Cervo, Marbella, Saint Tropez, Cannes gibi ünlü destinasyonlar arasına Bodrum'u böylesi bir konumlandırma lüks yat dünyasında da ses getirecek.

Zaten Dior'un bir bölgeye gitmesinin ardından diğer ünlü markaların da onu takip edeceği konuşulmaya başladı. Mandarin'in içinde de Chanel'in bir mağaza açtığı bugünlerde turizm sektörü aradığı kıvılcımı lüks yatla seyahat eden turistlerden bulabilir.

Kuşkusuz Covid19 tek belirleyici. Her ne kadar şu anda daha güvenli göründüğü için yat turizmi cazip olsa da Türkiye'de salgının tam manasıyla kontrol altına alınmış olması da önem taşıyor ama sağlık sistemimizin sınıfı geçti ve bu da önemli bir güven unsuru.

Yalıkavak Marina zaten hali hazırda pek çok lüks markayı daha portföyüne almayı başarmıştı. Mesela Brandroom'un ardından Beymen ve Haremliq de marina da yerini aldı. Dün Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan'dan öğreniyorum ki Novikov Bodrum gibi ikonik isimlerin de geldiği Yalıkavak Marina, geçen yaz gibi olmasa da tedbirli bir şekilde canlanmaya başlamış. Akaltan, marinanın Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa lüks turizminin merkezi iddiasıyla pek çok yeni markaya yatırım yaptıklarını söylüyor. Akaltan, amaçlarının yüksek gelir düzeyine sahip kesimi Bodrum'a getirmek olduğunu ve küresel Covid 19 salgını sebebiyle oluşan zorluklara rağmen, bu yıl arka arkaya önemli markalara evsahipliği yaptıklarını anlatıyor. Akaltan'ın verdiğibilgiye göre geçen yıl ağustos ayında günlük ziyaretçi trafiği de 30 bin kişiye ulaşarak marina Akdeniz'in en çok ziyaret edilen lüks turizm noktası haline gelmiş. Bakalım bu yaz sona erdiğinde durum ne olacak ve hem mağazalar hem de marinanın yüzü gülecek mi?