ŞELALE KADAK

Pandemi sürecinde ilk kez bir alışveriş merkezine geçtiğimiz gün Bodrum'da girdim. Girişte termal kameradan ateşim anında ölçüldü, olması gereken değeri görüp rahatladım, maskemi takarak içeriye doğru yürüdüm. İçerideki herkesin de ateşinin olmadığını düşününce insan bir rahatlıyor ama sürekli aklımdan ya hiç semptom göstermeyen bir taşıyıcı varsa fikrini atmak mümkün olmuyor. Yine de klimalı ortamdan bir endişe duymadım ve hızlıca almam gerekenleri alıp çıktım ancak mağazalardaki sıcaktan çok bunaldım. AVM'lerin klima sistemlerine müdahale edildi ancak mağazalara edilmediği için kimse klimasını çalıştıramıyor. Peki bu durum nasıl devam edecek?

Bu hafta alışveriş merkezini hiç terketmeyen, her gün gidip ofisinde oturan ve hazırlık çalışmaları yapan ekibinin başında duran Zorlu Gayrimenkul Genel Müdürü Didem Aydın ile online toplantıda buluştuk ve özellikle de klima sisteminde yapılan yenilikler ve mazağaların durumunu konuştuk.

Bu vesile ile öğrendim ki bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren ve açık alanlarını daha iyi kullanmak için bir sürü tadilat geçiren Zorlu Center, genel klima sisteminde sarsı yok ettiği bilimsel olarak kanıtlanan ultraviyole C kullanmaya başlamış ve alışveriş merkezinin içine yüzde 100 taze hava verecek şekilde sistemi değiştirmiş. Sadece bu sistemi devreye almak için 2 milyon liralık bir yatırım yaptıklarından söz ediyor Aydın ve mağazalar için de yüzde 100 taze havanın verilip içerideki havanın dezenfekte edildiği sistem üzerinde de çalıştıklarını söylüyor. Ancak tabii ki şu anda mağazaların klimalarını çalıştırmaları Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiyor.

Aydın, sistem ile ilgili ABD'deki şirket yöeticileriyle görüştüklerini ve aslında mağazalarda da bu sistemin uygulanabileceğine yönelik cevap aldıklarını ve şimdi bir sistem önerisi beklediklerini, mağazaların klima sorununu Ankara ile de görüştüklerini söylüyor.

Zorlu Center kapılarını yeniden 11 Mayıs gibi nispeten erken bir tarihte açmıştı. O tarihte içerideki mağazaların yüzde 50'sinin açıldığını söylüyor Aydın ve kiracılardan mart ayında kiranın yüzde 50'sini aldıklarını, nisan ve mayıs ayında kira almadıklarını, haziran ayında ise yüzde 50 kira indirimi yaptıklarını söylüyor.

Öyle bir döneme girdik ki mesela artık Zorlu Center'a girerken ayakkabıları dezenfekte eden paspaslardan yürüyorsunuz.

Termal kameralar ateşinizi ölçüyor ve de artık otopark için plaka tanıma sistemi ile temassız yeni bir uygulama size karşılıyor.

Maske, sosyal mesafe ve el dezenfektanı ile artık yavaş yavaş sokağa çıktığımız, restoranlarda çekine çekine oturup yemek yediğimiz günlerdeyiz. Hayat devam ediyor ve evde oturarak değil, hayata tüm tedbirleri alarak katılmaktan başka çaremiz yok. Her ne kadar bu sıcaklarda maske takmak çok zor olsa da böylece hastalığı kapma riskimizi minumuma indirdiğimizi toplum olarak idrak etmek zorundayız. Sağlık Bakanı Koca rakamlarda hafif de olsa bir artışı dile getirince maske, sosyal mesafe ve el dezenfektanı konusunda yeterince dikkatli olmadığımızı düşünüyorum.

Evlere kapanmamak için yeniden hepimizin daha dikkatli olması gerekiyor. Şahsen ben mesela çok fazla önlem alan alışveriş merkezlerini salgın için tehlikeli bulmuyorum artık ama davranışlarını kontrol etmeyen insanları daha tehlikeli buluyorum.