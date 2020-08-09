ŞELALE KADAK

Turizmde özellikle lüks sınıfta yer alan oteller, sıkı pandemi önlemleri alarak otelleri açmaya başlayınca, kısa çalışma ödeneğinden birer birer ayrılmıştı.

Önceki gün Avrupa'nın 'En İyi Restort Oteli' ödülünü iki yıl üst üste alan Marriott International'ın The Luxury Collection bünyesindeki Caresse Oteli'nin yatırımcısı Büyükhanlı Kardeşler Grubu'nun Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Büyükhanlı ile sohbet ettiğimde gördüm ki lüks turizme hizmet eden otellerde şu sıra yüzde 100 doluluk yaşanıyor.

Sosyal mesafe kuralının en iyi uygulandığı otellerden biri olan Bitez sahilindeki Caresse, Buddha-Bar işbirliği ile plajını da hizmete açmıştı. Volkan Büyükhanlı, aslında büyük belirsizliklerle girdikleri sezonda şu anda Türk misafirlerle yüzde 100 doluluğa ulaştıklarını, bayram sonrası dahi bu doluluğun devam ettiğini ancak başta Rus olmak üzere ağırlıklı yabancı misafirlere hizmet etmek amacıyla açılan otelin henüz beklediği yabancı misafir sayısına ulaşmadığını söylüyor.

Kuşkusuz yüzde 100 doluluk yaşanırken, bir yandan da salgının yayılma hızının düşmemesi endişesini herkes gibi Büyükhanlı da taşıyor. "Peki, herhangi bir misafir de ya da çalışanda Covid tespit edilse, nasıl bir uygulamaya geçeceksiniz" diye sorunca, Büyükhanlı, "Açıkçası sektörde kimse bunu bilmiyor, bilmek de istemiyoruz. İnşallah aldığımız sıkı tedbirlerle hiç bir zaman böyle bir olayla karşılaşmayız ama sanıyorum karşılaşsak da üstesinden geliriz" diyor.

Lüks turizmde temmuz ayında yüzler gülüyor. Hatta gayrimenkul satışlarında da. Sohbet sırasında öğreniyorum ki Caresse Residence'daki 4 daire de pandemi sırasında satılıyor. Büyükhanlı daire fiyatının 1.7 milyon doları bulduğunu hatırlatırken, yaşanan salgının taleplerini bekletenlerde davranış değişikliğine sebep olduğunu ve en güvenli yerin ev olması nedeniyle büyük bir taleple karşılaştıklarını söylüyor.

Özetle, lüks turizm destinasyonu olma yolundaki Bodrum'da lükse yatırım yapan iş insanları biraz nefes almaya başladı. Yılın son aylarına doğru salgında ikinci dalga beklentisi ve tedirginliği olsa da, dövizde müthiş bir hareketlilik ve olumsuzluk yaşansa da turizm sektörü yaralarını bir nebze olsun sarıyor galiba.