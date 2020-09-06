ŞELALE KADAK

Pandeminin teğet geçtiği iş alanları var mı? Doğrusu teknoloji odaklı yeni girişimlere yatırım sağlayan Türkiye'nin ilk derin teknoloji 'Deep Tech' fonu Diffusion Capital Partners'ın (DCP) portföyünde yer alan yeni nesil fonksiyonel malzeme teknolojisi şirketi Entekyo'ya, 8 milyar euro cirolu dünya devi İngiliz Croda'nın 1.5 milyon sterlin ödeyerek ortak olduğunu duyunca, pandemide bu süreci nasıl sonlandırdıklarını da merak ettim.

Şu sıralar Türkiye'de araştırma-geliştirmeye önem verenler, şirketi, üretimi, stratejiyi Ar-Ge üzerine kuranların pandemiye falan takıldıkları yok, bunu da öğrendik.

Estee Lauder, Shiseido gibi ünlü kozmetik markalarına hammedde üreten, yüksek performanslı malzeme sektörünün devi Croda, Prof. Dr. Ender Suvacı tarafından kurulan Entekno'nun tanecik teknolojisi ile yarattığı yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım hammaddelerinden çok etkilenmiş.

Şirkete yatırım yapan DPC'nin kurucu ortaklarından Haluk Zontul Zoom'da yaptığımız sohbette, "Anlamlı bir iş yapıyorsanız, pandemi iş yapma şeklini değiştiriyor ama işi değiştirmiyor. Karşı tarafın hiç gelmeden şirketi satın aldığı bir işe imza attık" diyor.

Zontul fon olarak arkasında 4-5 yıl Ar-Ge süreci olan teknoloji şirketlerine yatırım yaptıklarını anlatıyor ve "İçinde nanoteknoloji, yapay zeka olmayan işleri zaten satamıyorsunuz. Bu şirket, çinko oksit malzemesini özel bir moleküler formda dizebiliyor. Patentini almış. Çinko oksit, güneş kremlerinde ultraviyole ışınlarını engellemek için kullanılıyor. Şimdi artık mineral bazlı kremler de çıktı ancak mineralleri nano ölçeğinde çok küçük yaparsanız, deriden vücuda giriyor ve sağlık için sıkıntı yaratıyor. Büyük yapınca da savaş boyası gibi yüzünüz bembeyaz oluyor. Şimdi bu iki problemi Entekno çözdü, hassas ciltlerde ve bebeklerde de kullanılabilen üstün teknoloji ile üretilmiş güneş kremlerinin yolunu açtı ve dünyada başka çözen de olmayınca şirket çok değerlendi" diyor.

2015 yılında Haluk Zontul, Alper Karagöz, Altan Küçükçınar ve Fırat Özpınar tarafından kurulan DCP, Türkiye'nin öncü erken aşama girişim sermayesi fonu olarak biliniyor. İlk fonları 37 milyon euroya ulaşan ve çeşitli alanlarda 18 yatırım gerçekleştiren ekip, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde 60 milyon euro hedefi ile ikinci fonları için de düğmeye basmış. Zontul, "Yatırım yaparken bir yandan da çıkış (exit) gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yatırım yaptığımız 7 şirketi başarılı bir şekilde sattık, çıkış yaptık. Yeni fonumuzdan yaklaşık 15-20 şirkete yatırım yapmayı planlıyoruz" diyor.

Öğreniyorum ki kandan kanser teşhisi yapan çipler üreten Cellsway, bağışıklık sistemi güçlendirici propolisli fonksiyonel gıdalar üreten Beeo, kağıt çamuru atığını değerlendiren endüstriyel enzim üreticisi Episome, ortopedi ameliyatlarında kullanılan biyoaktif vida ve pimler üreten Baps ve plastik cerrahide kullanılan kolojen artırıcı dolgu üreticisi Burgeon fonun şu anda portföyünde olan yeni nesil şirketler arasında yer alıyor.