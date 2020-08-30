ŞELALE KADAK

İş seyahatlerinin pandemi nedeniyle durmasının dünya ekonomisinin küçülmesinde önemli rol oynadığını biliyor muydunuz?

Harvard Üniversitesi bilim insanlarının Mastercard verilerine bakarak, iş seyahatleri ve bilgi birikimi transferinin ekonomik boyutunu ortaya çıkardığı araştırmada, iş seyahatlerinin iptalinin dünya ekonomisini büyük ölçüde etkilediği görülmüş.

Dünyanın önde gelen bilimsel yayınlarından Nature Human Behaviour dergisinde yer alan araştırma sonuçlarına göre, ülkeler arasında yapılan iş seyahatleri ile, seyahat eden ve edilen ülkelerin ekonomileri arasında doğrudan bağlantı bulunuyor, bu seyahatler ülkelerdeki mevcut ve yeni sektörleri etkiliyor.

Araştırmada, Mastercard tarafından sağlanan ticari kredi ve banka kartı kullanımlarına bakılmış ve ortaya çıkmış ki Almanya'dan yapılan iş seyahatleri tamamen iptal edilirse, dünya ekonomisi yüzde 4.82 oranında küçülüyor. Dünya ekonomisini en çok etkileyen ülke Almanya iken, yüzde 1.83 ile Kanada ikinci sırada, yüzde 1.01 ile ABD'de üçüncü sırada yer alıyor. Bu ülkeleri İngiltere ve Güney Kore izliyor. Türkiye'den yurt dışına yapılan iş seyahatlerinin iptali de dünya ekonomisinin yüzde 0.06 oranında küçülmesine yol açıyor. Araştırmada, "Bu oranla Türkiye, iş seyahatlerinin global ekonomiye etkisi bakımından 88 ülke arasında 22'inci sırada yer alıyor" deniliyor.

Etkileşimli bir görsel haritanın da oluşturulduğu araştırmada iş seyahati trafiği ile Türkiye'yi de ilgilendiren ilginç tespitler şöyle:

"Örneğin Alman iş adamları seyahat etmeyi bırakırsa en çok Avusturya, Güney Afrika, İsviçre, Nijerya, Çekya ve Türkiye'nin etkileneceği, dahası küresel GSYİH'nin yüzde 4,8 düşeceği tahmin ediliyor. Türkiye yurt dışına iş seyahatlerini durdurduğunda en çok etkilenecek 5 ülke sırasıyla Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Arnavutluk ve Pakistan oluyor. Bununla birlikte, daha az olmakla birlikte Belarus'tan Moldova'ya, Güney Amerika ülkelerinden Avustralya'ya kadar pekçok ülke bu durumdan olumsuz etkileniyor."

Özetle iş seyahatlerinin tamamen durmasının, küresel GSYİH'de çift haneli ciddi kayba yol açacağı uyarısında bulunulan araştırmadaya göre, bugün e-posta, Skype, FaceTime ve Zoom gibi uygulamalarla terabaytlarca bilgi neredeyse ses hızında bir yerden bir yere gönderilebilir ve zaman tasarrufu yapılabilir durumdayken; şirketler iş seyahatlerinde uçak biletleri, otel ücretleri gibi maliyetlerin yanında gönderdikleri beyinlerin zamanını harcamayı da göze alıyor.

İlginç değil mi?