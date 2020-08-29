ŞELALE KADAK

Önceki gün Amerikan- Türk Cemiyeti Eş Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ve Dr. Mehmet Öz'ün katıldığı webinara katılarak, Öz'ün Kovid- 19 ile ilgili hem ABD'deki hem de Türkiye'deki sürece ilişkin görüşlerini, yorumlarını dinledim.

Türkiye'de ikinci dalganın başlayıp başlamadığı, hükümetlerin izlediği politikalar herkesin en çok konuştuğu konuların başında yer alıyor. Öz, şu anda salgında ilk fazda olunduğunu söylüyor ve ne yazık ki virüsün yayılmasına en çok gençlerin yol açtığını düşünüyor. Doktor Öz, "Genç insanlar hükümeti dinledi, diğer insanlardan tehlikeli olduğu için uzaklaştılar ve evde kaldılar ve onlara hiçbir şey olmadı. Sonra dışarı çıkmaya başladılar ve hiçbir şey olmadı. Gençler, bize dürüst olmadınız, söylediğiniz kadar tehlikeli değilmiş diyerek tüm kuralları çiğnemeye başladı. Bu da daha önce Florida, Texas, Güney Kaliforniya, Arizona gibi hiç vaka olmayan eyaletlerde bile çok fazla vaka çıkmasına sebep oldu" diyor.

Öz'e göre açık havada, dışarıda daha az yayılım oluyor. Salgın, yazın daha az problem oldu, ancak kapalı alanlarda özellikle de az havalandırılan kapalı alanlarda virüs çok daha yayılımcı. Mehmet Öz bu salgında en önemli kapalı alanlardan biri olmasına rağmen uçakları da en az riskli buluyor. "Çünkü" diyor, "Burada hava sürekli temizlenerek ve yenilenerek geri dönüyor tıpkı bir hastane odası gibi. Havalandırma kalitesi büyük bir fark yaratıyor."

Ancak okulların durumu farklı. Öz'e göre, çocuklar okullarda az havalandırılmış ortamlarda işte bu nedenle daha az güvende. Öz, "Ne kadar kötü havalandırılırsa o kadar hastalığın yayılması artar" diyor.

İlginç bir şekilde tüm bu tespitlere rağmen Öz, ikinci bir dalganın olmayacağını ümit ediyor. Öz bu ümidini de şu cümleyle destekliyor: "Siz ellerinizi iyi yıkadığınız için, maske taktığınız için ve kalabalık yerlerden ve kapalı alanlardan uzak duracağınız için virüse yakalanma şansınızı azaltacaksınız."

Mehmet Öz, ABD'de yapılan en büyük hatayı ise en başta test yapmamasına bağlıyor ve "Politika ve tıbbı karıştırırsan politika galip gelir. Politikacılar da medya önünde farklı davranınca büyük karışıklıklar çıktı" diyor.

Türkiye'deki durum için ise Öz şunları söylüyor: "Türkiye çok iyi bir iş başardı. Her şeyi tamamen kapatmak bir deneydi ve teoride oldukça yardımcı oldu. Türkiye vakaları yavaşlatmayı başardı. Sonbaharda yükseliş bu kadar kötü olmayacak diye düşünüyorum. Tıp insanları Türkiye'de çok iyi protokoller uyguluyor."