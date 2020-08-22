ŞELALE KADAK

Önceki gün Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tarım bakanı olan Zekai Apaydın'ın ailesinden gelen ve şu anda Türkiye'nin 3 bin ton işleme kapasitesiyle en büyük ceviz işleme tesisini Manisa'da kuran Alper Ayaydın ile Zoom'da tanıştım.

Tarıma olan tutkusunun genlerinden geldiği, Apaydın'ın gayrimenkul, enerji ve turizm gibi bir çok alanda yatırımları olsa da modern tarıma çok daha büyük bir yatırıma girişmiş olmasından belli ediyor kendini.

Alper Ayaydın, 2016 yılında Manisa bölgesinde Chandler cinsi ceviz ağaçları dikmeye başlıyor. Ayaydın sadece ceviz değil, badem ve zeytin ağacı da dikiyor. Bu yıl itibariyle 8 milyon metrekare dikili alanda 380 bin ceviz ağacına ve 1.5 milyon metrekarelik bir alanda da badem ağaçlarına ulaşıyor. "Ceviz de badem de Anadolu'dan çıkma ama ne yazık ki bu alanda geri planda kalmış ülkemiz. Türkiye'deki cevizlerin yüzde 65'i, bademlerin de yüzde 70'i ithal hale gelmiş" diyen Ayaydın, bu durumu tersine çevirmek ve yerli ve markalı üretimi öne çıkarmak için stratejik adımlar atıyor.

Ayaydın, "Aslında ceviz ve bademde ithalat vergisini yüzde 40'dan 15'e indirdiler. Yerli ceviz üretip satan adamın para kazanma şansı yok ama ben bu işe girerken uzun bir yola çıktım. Modern ve bilimsel tarım hedefi ile ülkemiz tarımının gelişimine katkıda bulunmak istiyorum" diyor.

Öğreniyorum ki Ayaydın'ın şirketi Konsept Tarım, agroforestry olarak bilinen bahçe hayvancılığını da devreye soktuğu Manisa'nın Gördes, Salihli, Kula ve Akhisar bölgelerinde 150 kişilik bir ekiple yeni nesil tarım alanında önemli yatırımlar yapıyor.

Ceviz ve badem bahçelerinde serbestçe otlayan koyunlar, kuzular sayesinde hem daha az tarım ilacı kullandıklarını hem de hayvanlara daha güzel bir ortam sunduklarını anlatan Ayaydın ayrıca 8 bin koyun kapasiteli modern bir tesisi devreye aldıklarını söylüyor. Ayaydın, merasız hayvancılığa hem inanmadıklarını hem de hayvanlar için çok kötü bir ortam sunduğunu özellikle vurguluyor ve "Tam tersine hayvanların doğal meralarda, yetişkin ve uygun meyve bahçelerinde otlamasına imkân veriyoruz. Böylece de hayvanın gübresinin doğal yollar ile tarımı destekliyoruz. Azot karbon dengesine katkı sağlayan bir tarım anlayışına sahip oluyoruz" diyor.

Bununla da yetinmeyen Ayaydın, gezen tavuk yumurtası yetiştiriciliğinde Entelköy markası ile günlük 25 binin üzerinde yumurta üretiyor. Konsept Tarım, Manisa ilçeleri ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki modern fidanlıklarda zeytin, badem ve ceviz fidanı da üretiyor. Bal üretimi, sera meyveleri ve lavanta yetiştiriciliği alanlarına da girerek tarım ve hayvanlık alanında sürdürülebilir projelerle büyüyor.

Türkiye'de toprak altı sulamadan hiç söz edilmediğini oysa hem suyu korumak hem de toprak verimi açısından Avrupa ve ABD'de en çok bu yöntemle tarım yapıldığını Ayaydın ile sohbetten öğreniyorum.

Ayaydın cevizde, "Güzelköyden" markası ile cevizde ilk markayı kendisinin yarattığını vurguluyor ve iyi yetiştirilmiş, kaliteli cevizler kadar markanın da önemine değinerek hedeflerinin katma değeri yüksek ihracat olduğunu söylüyor.

Yeni nesil bir tarım anlayışına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İşte bu nedenle umut veren bu tarz girişimlerin çoğalması ve Ankara'nın da Türkiye'nin toprağına yatırım yapan bu iş insanlarını desteklemesi gerekiyor. Sonuçta tüm ülkenin kazançlı çıkacağı aşikar.