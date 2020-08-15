ŞELALE KADAK

Dünyaca ünlü Rus restoran yatırımcıları Arkadiy Novikov (Novikov Grubu) ve ortağı Anton Pinskiy (Pinskiy & Co) pandemi dönemindeki en önemli yatırımlarını Türkiye'nin lüks turizm destinasyon olma yolundaki Bodrum'a yaptı.

Ağırlıklı Rusya'da olmak üzere dünyanın dört bir yanında İtalyan, Uzak Doğu ve Rus yemeklerinden oluşan yüzlerce restorana sahip grubun en üst sınıfta yer alan ve pan-Asya, uluslararası deniz ürünleri restoranı olan Novikov'un Yalıkavak Marina'da kapılarını açmasının epey ilginç bir hikâyesi var.

Bu hafta Anton Pinskiy ve Novikov Grubu'nun Türkiye Genel Müdürü Aykut Postacı ile bir araya geldiğimizde öğrendik ki Arkadiy Novikov, Türkiye'ye ilk kez geçen temmuz ayında geliyor ve Bodrum'a hayran kalıp, ortağı Pinskiy'i arayarak, 'Yurtdışında yeni bir restoran açmayı düşünüyorsan sana Bodrum'u görmeni taviye ediyorum, git kendi gözlerinle gör" diyor.

Devamını Anton Pinskiy'den dinliyoruz: "Arkadiy Novikov, geçen yaz yatıyla gelmişti ve Bodrum'da başta Nusret olmak üzere birçok restoranda yemek yediğini anlattı bana ve şöyle dedi. 'Anton, Moskova'nın yarısını gördüm burada!'"

İşte Moskova, Londra, Miami, İbiza, Doha, Porte Cervo gibi dünyanın önemli lokasyonlarından sonra dünyadaki 6'ncı Novikov'a böylece Bodrum yolu görünmüş. Tam pandemi öncesi şubat ayında Bodrum'a gelen Anton Pinskiy, her ne kadar Bodrum'daki pek çok beş yıldızlı otelin kendi otellerinde restoran açmaları için uzun süredir ısrar etmesine ve ortağı Novikov'un da yatırım için bir oteli düşünmüş olmasına rağmen, Yalıkavak Marina'yı görünce kesinlike restoranı burada, eskiden gümrük olan yerde açmaya karar vermiş.

İşin daha da ilginç kısmı, grup bir restoranı ortalama 4 ayda hayata geçirirken, Bodrum Novikov, pandemiye rağmen 2 ayda inşaatı tamamlanarak kapılarını açmış. Pinskiy, "Düşünün ki ben şubatta Bodrum'a gelip, döndüm ve tüm dünya salgın nedeniyle evlerine kapandı. Biz de tüm proeyi Zoom üzerinden yaptığımız toplantılarla gerçekleştirdik. Novikov restoranlarının tasarımcısı ünlü Rus iç mimar Denis Simachev'de yeri hiç görmeden uzaktan çalıştı ve haziran başı Londra Novikov'dan gelen mutfak şeflerimizle birlikte kapıları açtık" diyor.

Doğrusu salgın nedeniyle daha dikkatli, tedbirli olmaya çalıştığımız şu günlerde Bodrum'da açılan bu restoranda şu anda Rusya'nın önde gelen simalarını görünce şaşırıyoruz. Anton Pinskiy, "Ne kadar doğru yatırım yaptığımızı görüyorsunuz. Yüzde 100 dolulukla çalışıyoruz. Novikov sosyal medyada çok güçlü. 500 bin takipçisi var. O kadar çok eşi dostu, bu restoran hakkında kendisine ulaşmış ve beğenisini söylemiş ki. Bodrum işimizde yeni bir safya" diyor.

Pinskiy, Bodrum'a öylesine önem veriyor ki Novikov Restoranları'nın Executive Chef'i Clifton Ian Muil iki ay boyunca marinadaki restoranda olacak. Özetle lüks turizminin önemli durağı haline gelen Yalıkavak Marina'da pandemiye rağmen nasıl bir doluluk olduğunu görmek isteyenler Novikov'a uğrayabilir.

Pinskiy, seneye helikopter pistinde Novikov'un ünlü gece kulübünü de açacağını, Bodrum'da yeni projeler için yer baktıklarını ve İstanbul'da da çok özel bir mekan bulmak için arayışta olduklarını söylüyor.

Rusya'nın ilk uluslararası alanda başarılı restoran işletmecisi olan Arkadiy Novikov ile asıl işi geci kulubü işletmeciliği olan ve Rusya'da 12 gece kulubü bulunan Anton Pinskiy'in yolunun nasıl kesiştiğini de merak ediyoruz.

Pinskiy, dört yıl önce Novikov'un ortağının ayrılması üzerine onun hisselerini satın aldığını ve birlikte pek çok uluslararası projeyi hayata geçirdiklerini söylüyor. "Ben geldiğimde Novikov'un 50'ye yakın restoranı vardı. Birlikte 100'ün üzerine çıktık" diyor.