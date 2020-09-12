ŞELALE KADAK

Z Kuşağı'nın Durumu isimli bir araştırmaya göre, 15 ülkeden yaşları 18 ile 24 arasında değişen 5 bin 952 gencin yüzde 50'si, "Bir şirket için çalışmaktansa kendim için çalışırım" diyor. Bu çalışma Vodofone tarafından YouGov'a yaptırılmıştı ve gençlerin yüzde 47'si yapay zekanın gelişmesi, Büyük Veri kullanımı ve otomasyon sayesinde 50 yıl içinde pek çok iş ve meslerin yerini makinelerin alacağına inandığını söylemişti. Daha da ilginci araştırmaya katılan gençlerin yüzde 36'sı sosyal fayda odaklı bir iş bulmanın yüksek maaştan daha önemli olduğunu, yüzde 19'u da dijital ekonomiye hazırlanmak için başkalarının desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. Ancak gençlerin sadece yüzde 17'si kodlama, robotik, sosyal medya yönetimi, sanal gerçeklik programlama ve siber güvenlik gibi gerekli becerilere sahip olduğunun altını çizmişti.

Diyeceğim o ki gençler, değişen mesleklerin, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara dönük mesleklerin ve de bu mesleklerde teknolojinin payının ne kadar büyük olduğunun ve bu konularda eğitim ya da destek almaları gerektiğinin farkında. Aynı zamanda gençler, sosyal girişimin önemi konusunda pek çok Y ve X kuşağından çok daha bilinçli ancak desteklenmek istiyorlar. İşte o nedenle size bir önceki yazıda söz ettiğim HSBS'nin desteği ve TÜRKONFED'in işbirliği ile Hackquarters tarafından sosyal girişimin ön planda olduğu start-up şirketlere verilen eğitim çok önemli. Bakın birazcık destekle gençler nasıl müthiş işler yapıyor...

Sürdürülebilir Büyüme Programı'na katılmayı hak kazanınca 6 ay eğitimden geçen ve işlerini daha da geliştiren topluma faydayı ön plana alan 5 sosyal girişim, girişimci olmak isteyen gençlere örnek oluştursun istiyorum. Bu girişimlerden, BlindLook, yapay zeka kullanarak geliştirdiği mobil bir aplikasyon aracılığıyla görme engelli bireylerin üye işletmelere rahatça ulaşımını ve bu işletmelerde başkalarından destek almadan hizmet alabilmelerini sağlıyor; restoranları ve menülerini görme engelliler için erişilebilir kılıyor.

Eğitim ve maddi destek alan bir diğer sosyal girişim olan Compose-it geliştirdiği fonksiyonel kit ile gıda atığından yararlanılarak atıkların yüksek verimli toprağa dönüştürülmesine ve şehirlerde tarım alanları yaratılmasına destek oluyor. Yazılıraımı takip edenlerin hazırlayacağı Ecording ise ağaçlandırılması gereken ve ulaşılması zor alanlarda insansız hava aracı ecoDrone aracılığıyla havadan tohum topu atışı yaparak filizlenme sağlıyor. Desteğe hak kazanan sosyal girişim Mana, iş gücüne katılmak isteyen kadınların adil ticaret ilkelerinden ödün vermeden kalkınmasına destek olmak amacıyla, doğaya saygılı sürdürülebilir ürünler üretilmesini ve satışının yapılmasını sağlıyor. Mana, üretimini yaptığı bölgelerin zenginliklerinden faydalanarak özgün ve el yapımı ürünler tasarlayıp üretirken, bu ürünlerin yarattığı katma değer ile yine bu bölgelerdeki sosyal sorunları iyileştirmeyi amaçlıyor.

Mum.o hepimizin hala gündelik hayatımızdan çıkaramadığı buzdobalı poşeti ve streç filme şahane bir alternatif çevreci ürün geliştirmiş. Tüketiciler tarafından tekrar kullanılabilir bir yiyecek saklama kumaşı sunarak şirket, hepimizi tek kullanımlık ürünlere doğal ve uzun ömürlü alternatiflerle değiştirmemiz için teşvik ediyor.

Böylesi gezegeni ve insanı düşünen güzel sosyal girişimlerle öne çıkan gençler ise hem fark yaratıyor hem de uluslararası örgütlerin ve şirketlerin desteğini alıyor. Araba, ev sahibi olmayı düşünmeyen ama gezegene daha duyarlı olan Z Kuşağı işte böyle fark yaratacak.