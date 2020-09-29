ŞELALE KADAK

Türkiye'de tekstil sektörü kriz anlarında esnekliği ve yeni yol haritası çizmekteki hızıyla her zaman fark yarattı. Pandemide de öyle olmakta gecikmedi. Sektörün hem büyükleri hem de küçükleri anında maske, tulum ve önlük gibi ihtiyaç duyulan sağlık ürünlerine çevirdi makinelerini ve böylece az da olsa nefes almayı başardı.

Daha da iyi sonuçları Zorlu Tekstil Grubu gibi çok daha önceden yönünü dijitalleşmeye çeviren ve akıllı tekstili odağına koyan şirketler yaptı. Zorlu Tekstil Grup Başkanı Necat Altın ile dijital toplantıda bir araya geldiğimizde öğrendik ki bir anda ayda 3 milyon adet maske üretir hale gelen grup, sadece perakendenin önde gelen ismi İngiliz Marks&Spencer gibi bir markaya 5 milyon adetlik 'özel' maske ihracatı yapmayı başarmış.

Necat Altın, pandemide çevik bir şekilde odağı sağlık sektörüne taşıdıklarını, akıllı tekstile yatırım yapmanın meyvelerini de böyle kritik zamanlarda almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylüyor. Zorlu Tekstil'in hali hazırda üretimini yaptığı anti bakteriyel, anti viral ürünler, havayı geçirmeyen ya da hava geçirgenliği, ısı duyarlılığı olan kumaşlar salgın döneminde ön plana çıkmış. Necat Altın, bu ürünlerin ev dışında sağlık sektöründe de kullanılmasının daha efektif olduğunu ve pandemide planları revize ederek, iş yapış şeklini ve üretim planlarını değiştirerek, salgının ilk aylarında ülkeye yardımcı olmak için maske ve koruyucu tulum üretimine yöneldiklerini ve hastane tekstilleri grubu kurduklarını anlatıyor.

Öğreniyorum ki Zorlu Tekstil, yeni açılan devlet hastanelerine antibakteriyel ve viral çarşaf, nevresim, pike ve perde üretimi yaparak yardımcı olmuş.

"Korona Destek Grubu kurarak, sadece şirketimize değil, paydaşlarımıza ve tüm sivil topluma destek olmaya çalıştık" diyen Altın, ilk başta kendilerinin de ürettiği tek kullanımlık cerrahi maskelerin sürdürülebilirliğe ters olmasına ve yarattığı kirliliği de göze alarak, 30 kullanıma kadar yıkanabilir antiviral, antibakteriyel maske üretimine geçtiklerini söylüyor. İşte grubun Marks &Spencer'a gönderdiği 16-17 farkı çeşit maskeler de bu gruba giren antibakteriyel ürünler. Öğreniyoruz ki Zorlu Tekstil şu anda ABD'de önemli bir grubun 500 bin adeti bulan deneme siparişini de şu günlerde gönderiyor.

Necat Altın, tamamen bitkisel enzimlerden elde edilen, vegan ve antiviral bir koruyucu elde eden Erciyes Üniversitesi hocalarıyla da işbirliği yaptıklarını ve kendilerinin de koruyucu için gerekli çalışmaları yürüttüklerini, bunun sonucunda ilk vegan sertifikalı koruyucuyu çıkarmak üzere olduklarını müjdeliyor.



Pet şişeden iplik üretecek

Yeni ürünlerle başta AB olmak üzere ihracat pazarlarını çeşitleyen Zorlu Tekstil bu yıl ihracatının yaklaşık yüzde 20 artmasını bekliyor. Altın, yaptıkları yatırımlarla 2025 yılına kadar grubun cirosunu dolar bazında iki katına çıkarmayı hedefledikledilerini anlatıyor. Zorlu Tekstil'in bu yılki cirosu 600 milyon doları bulacak.

Toplantıya katılan Korteks Genel Müdürü Barış Mert'ten de öğreniyoruz ki Türkiye'de ve Avrupa'da bir ilk olarak Korteks tesislerinde pet şişe atıklarından ve üretim filesi ipliklerden polyesterin ana maddesinin üretimi yapılacak. İnovasyon ve modernizasyona 50 milyon dolarlık bir yatırım yapan grup, Korteks fabrikasında ekim ortası gibi makinelerin kurulmasının ardından aralık ayında doğadan toplanan pet şişelerden polyester iplik üretmeye başlayacak.