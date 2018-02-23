Dijital dönüşümün bir zamanların önde gelen ekonomileri olan G7 Grubu'nu, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı E7 Grubu'nun gerisine düşürdüğü, önde gelen gelişmekte olan ekonomilerin yüksek teknoloji ve yüksek katma değer üretim becerilerini daha da hızlandırarak, küresel ekonomi- politikte özgül ağırlıklarını artırdıkları bir sürecin içinden geçiyoruz. Akademik katkıda bulunmak üzere görev aldığım 11. Kalkınma Planı çalışmalarına katılan paydaşlara hitap eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan, küresel değişimin tetikleyicisi olan teknolojik ve ekonomik gelişmelerin, farklı coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hızlandırdığı bir konjonktürde, bu gerçeği dikkate alarak hazırladıkları 2033 hedeflerinin daha sonraki vizyonlara ulaşma bakımından bir sıçrama noktası olacağını vurguladı. Türkiye, 2033, 2053 ve 2071'e, 'genç nüfus' özelliğini koruyacak bir doğurganlığı, 'akıl çağı'na uygun bir eğitim modelini, 'sosyal temelli' bir kalkınma anlayışını ve ekonomik gücünü önümüzdeki 15 yılda bir kez daha üçe katlayacak bir 'yerli-milli' kaynak ağırlıklı planlama anlayışıyla odaklanmalı.

2033, 2053 ve 2071 hedeflerinin en vazgeçilmez koşullarından birisini ise, enerjide dışa bağımlılığın sıfırlanması oluşturuyor. 4. Sanayi Devrimi, Akıl Çağı'nda enerji ve metalürji- malzeme mühendisliğinde yeni devrimsel buluşlarla başlayacak. Bu nedenle, Türkiye'nin hem enerjide dışa bağımlılığı azaltacak şekilde, hem de metalürji-malzeme mühendisliğinde yeni buluşlara imza atacak şekilde 'milli-yerli' maden kaynaklarına yönelik strateji oluşturması hayati önem taşıyor. 2018, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açısından, enerji üretiminde 'yerli' kaynakların ağırlığının artırılmasına yönelik sondaj ve kazılar, yenilenebilir enerji alanında 'yerli-milli' teknoloji hamlesi açısından bir atılım yılı olacak. Enerji Bakanımız Albayrak, 2018'in enerji ve maden alanındaki tüm kurumlarda önemli adımların atılacağı, özellikle bor madeninde sürprizlerin yaşanacağı bir yıl olacağına işaret ediyor.

2017'de en yüksek sondaj kapasitesinin üç katına çıkılarak ulaşılan 1 milyon metrenin, bu sene 2 milyona, 2019'da 3 milyona çıkmasının hedeflendiğini belirten Bakan Albayrak, Akdeniz'de gerçekleşecek ilk deniz sondajı, Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEKA) ihaleleri ve yerli kömür teşvikleri sayesinde, Türkiye'nin yerli enerji potansiyelini en verimli şekilde kullanması adına, 2018'in bir atılım yılı olacağını hatırlatıyor. Turkuvaz Medya'nın, enerji ve madencilikte atılan ve atılacak adımların Türkiye Ekonomisi'ne pozitif etkilerinin katlanacağı 2018'i bir 'Fırsat Yılı' olarak ifade ettiği '1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu' tüm bu heyecan verici adımların detaylarıyla ele alındığı bir zirve oldu. Türkiye'nin 2033'te 2.5 trilyon dolarlık bir milli gelire ulaşmasında, hiç şüphesiz, 'yerli-milli' enerji ve madencilik atılımının büyük katkısı olacak.