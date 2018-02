Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile 16 Şubat Cuma günü gerçekleştirdiğimiz buluşma, ticaret ve gümrük alanında güven artırıcı proje ve adımlara yönelik pek çok önemli gelişme hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı. Elektronik ticaret küresel ticarette ve ülke ekonomilerinde ağırlığını hızla artıran bir alan. Bakanlığımızın yürüttüğü başarılı bir proje, küresel düzeyde de büyük bir merak uyandırmış durumda; E-ticarette güven damgası.

Türkiye'de e-ticaret hizmeti veren web sitelerinin ana sayfalarında bulunacak ve e-ticaret sitesinin tüketici ve iş süreçlerinde belirli kuralları karşılamayı taahhüt ettiği anlamına gelecek "güven damgası", Türkiye'de ve dünyada e-ticaret hizmeti alan tüketicilerin en büyük kaygısı olan 'güven' konusunda yeni bir çığır açıyor. TOBB'un yetkilendirildiği e-ticaret yapan sitelere 'Güven Damgası' uygulamasında, firma hizmet kalitesi, personel sayısı, depo imkânları açısından hem şeffaf olacak, hem de hizmet kalitesi taahhüdünde bulunacak. Aralık ayından bu yana e-ticaret yaptığını beyan edip, kayıt yaptıran firma sayısı 16 bin 520.

Bakan Tüfenkci'nin Pekin'de katıldığı 1. Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansı'ndaki konuşması da, e-ticaret web sitelerine 'güven damgası' uygulaması da büyük ilgi uyandırmış ve Dünya Ticaret Örgütü yetkilileri Bakan Tüfenkci'den Türkiye'nin küresel ölçekte öncülük ettiği bu ilk uygulamanın detayları için destek talep etmişler. Martta hayata geçecek uygulamayla, dünyada e-ticarete ilk 'güven' uygulamasını getiren Bakanlık, Sabah'ın, Dilek Güngör'ün fikri takibini yaptığı 'Çiftlikbank' gibi uygulamalar yüzünden kimsenin mağdur olmaması adına, Maliye Bakanlığı, Masak ve SPK ile birlikte, büyük bir koordinasyon içinde ve kara parayla mücadele dahil, son derece detaylı bir çalışma yürütüyor. Ticarette güven konusunda, Bakanlığın bir sonraki adımı ise, 'çek'ten sonra, 'senet'e de karekod uygulaması.

Karekod uygulamasıyla, her önüne gelenin çek kesmesi engellendiği gibi, karşılıksız çek oranı da yüzde 3.9'dan 2.2'ye gerilemiş. Bakanlığın 'taşınır malların rehni' konusundaki devrimsel adımı da, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere 110 milyar TL'lik yeni bir kredi kullanma imkânı oluşturmuş durumda.

KOSGEB'in esnaf kredilerini de devralmaya hazırlanan Bakanlığımız, 2. el oto ticaretine getirilen ve sektörce takdir gören yeni standartların aynısını, 'güven'i artırma adına, 2. el emlak ticaretine de getiriyor. Dünyanın en büyük lojistik yolu olan Çin-Britanya arasında, en kritik önemdeki kavşak konumundaki Türkiye, 'İpek Yolu Ortak Gümrük Otomasyon Projesi' ile de, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Özbekistan ve Çin'e kadar uzanacak 'güven'li transit geçiş sistemi için var gücüyle çalışırken, iki memleketli olarak, Bakan Tüfenkci'den Şelale Kadak, Ferhat Ünlü, Nazif Karaman ve benim de katılacağım 'Malatya'da Sabah' zirvesi sözünü de aldık.