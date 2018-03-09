Türkiye, Milli Egemenliğinden 'Münhasır Ekonomik Bölgeleri'ne, bölücü terörle mücadeleden FETÖ urunu içinden söküp atan adımlara, ekonomik, siyasi ve askeri gücünü perçinleyecek sayısız 'milli-yerli' projeye, çok yönlü ve çok katmanlı bir beka mücadelesini en etkili şekilde sürdürüyor. Bu çok yönlü, çok katmanlı mücadeleyi, halkımızın destansı duruşu, birlik-beraberlik becerisinin de sağladığı olağanüstü destekle yürütürken, başta ABD, küresel güçlerin sebep olduğu bölgesel travmaları, kışkırtmaları da bertaraf etmeye çalışıyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk kez, kara toprağına, denizlerine, hava ve uzaydaki egemenlik haklarına, yer altı zenginliklerine bu derece hakim olabildiği stratejiler oluşturuyor; G20 ülkelerini şaşırtan hamleler yapıyor. Dünya ekonomisi küresel finans krizinden bu yana daha yeni toparlanabilirken, Gezi, 17-25 ve 15 Temmuz hain darbe girişimine rağmen, dünyada tamamlanabilen 10 mega projenin 6'sına tek başına imza atıyor; dev enerji projeleri gerçekleştiriyor;

Akdeniz'de ilk kez deniz sondajı hamlesi yapıyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı'yla, 5 bin kilometre çapında bir alanda, bölgesinin kaderini değiştirecek 'oyun kurucu' ülkesi olarak, Mehmetçiğimizle destan yazıyor. Ve bu esnada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, uluslararası hukuka aykırı şekilde, henüz Ada'da kalıcı barış tesis edilmemişken, Amerikalı ve İtalyan şirketleriyle sondaj yapmaya kalktığında, siyasi ve askeri gücünü ortaya koyarak, buna izin vermeyeceğini açıkça gösteriyor. ABD ne yapıyor; uluslararası hukuku çiğneyerek, Rockefeller'ın Exxon Mobil'i tartışmalı bölgede sondaj yapsın diye 6. Filo'yu Akdeniz'e yönlendiriyor.

6. Filo yoldayken de, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's'den, bir anda, Türkiye'nin derecelendirme notunu indirdiğine dair açıklama geliyor. Skandal skandal üzerine. Moody's hangi mantıkla, AB ile tam üyelik müzakeresi yürüten Türkiye'yi Avrupa Bölgesi'nden çıkarıyor?

Siyasi operasyonla, canı istediğinde, Türkiye'nin notunu indirebilmek için mi? Türk Hazinesi Cumhuriyet tarihinin en iyi performansını ortaya koyarken, Türk tahvillerinin geri ödeme performansı ve kamu borcunun sürdürülebilirliği konusunda hiçbir sıkıntı yokken, Türkiye uluslararası takdir görürken, büyüme rekoru kırarken, not indiriminin teknik bir gerekçesi olabilir mi? Daha da büyük skandal, devletin FETÖ ile mücadelesine ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik akıllara zarar, hadsiz yorumlar. Laf da şu: 'Kurumların direncindeki süregelen kayıp'. Demek istiyor ki, 'Merkez Bankası reel sektörü, büyümeyi, istihdamı destekleyici para politikası izlemeyecekti.

Kendi hükümetine direnecekti.

Kafa tutacaktı. TCMB kafa tutmadığı için notu indirdim.' Bundan daha büyük bir skandal, hadsizlik, saygısızlık, yerini bilmezlik bilmiyorum.

Moody's'in değerlendirmesini ciddiye alanın aklından, samimiyetinden şüphe duyarım.