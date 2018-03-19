1860'ta küresel ekonomik sistem, kütlesel üretim, işçi sınıfı ve elektrik enerjisiyle, 'vahşi kapitalizm'de yeni bir sürece girerken, uluslararası sistemde kurulan 'asimetrik düzen'in hedefi, merkantilizmin evrilmiş hali olan kapitalist sisteme ucuz enerji, ucuz işgücü ve yeni 'tüketiciler' bulmak; dünyanın farklı coğrafyalarını 'post-modern' sömürgeciliğin kontrolüne alabilmekti.

Kapitalizmin güçlenmesinde itici güç konumundaki unsurlardan biri olan enerji adına da, yeni 'keşfedilen' petrol üzerinden yürüyecek 'enerji savaşı' için de 'batıdan-doğuya doğru' hâkimiyet koridorları açılması gerekiyordu. Üç kritik deniz koridoru hem askeri, hem de ticari gerekçelerle, mutlaka 'asimetrik düzen'in elinde olmalıydı. Bunlardan ilki, 17 Kasım 1869'da hizmete açılan Süveyş Kanalı'ydı. İkincisi 15 Ağustos 1914'te hizmete açılan Panama Kanalı'ydı. Üçüncü deniz koridoru ise İstanbul ve Çanakkale boğazlarıydı.

'Asimetrik düzen'in 1915'te, savaştığı Osmanlı İmparatorluğu'na karşı, düzenleyeceği askeri harekâtla iki Türk boğazını ele geçirmesi, Avrasya'nın ve 'enerji savaşı'nın kaderini değiştirecek nitelikteydi.

Hem Balkanlar'dan Asya- Pasifik'e kadar uzanan Kafkasya, Hazar, Orta Asya koridoru, hem Avrasya'nın medeniyet ve sıklet merkezi Anadolu kontrol altına alınacak; hem de 'asimetrik düzen'in yanında yer alan ve Türkiye topraklarında gözü olan Rusya İmparatorluğu'na destek olunacaktı.

Türk ordusunun, Mehmetçiğimizin dünya askeri tarihine kazınmış Çanakkale Zaferi, 'asimetrik düzen' için hayati önem taşıyan 3. deniz koridorunun 'Türk' koridoru kalmasının destanıdır.

Çanakkale Zaferi, hem Avrasya'nın, hem de Rusya'nın tarihini değiştirmiş;

Kurtuluş Savaşı da, Asya- Pasifik'ten Afrika'ya, 21. Yüzyıl'ın yükselen coğrafyasının sıklet merkezindeki Anadolu'nun bağımsızlığı tüm mazlumlara yol gösterici olmuştur. 2. Dünya Savaşı sonrasında, sömürgelerin bağımsızlık mücadelesinin ateşi olmuş; 'asimetrik düzen'in oyununu bozmuştur.

Türkiye, 'asimetrik düzen'in yapı ustaları 'Anglosaksonlar'ın 100 yıldır Doğu Akdeniz'den Ural Dağları'na, Hazar Denizi'nden Asya-Pasifik'e açmak istedikleri 'batıdan doğuya' sömürü koridorunun en büyük engelidir.

Türkiye sayesinde, Afro-Asya hinterlandında, Anadolu sıklet merkezinde olmak üzere, yeni bir 'Doğu-Güney' koridoru açılmaktadır.

Bu yeni koridor, kucaklayıcıdır, kapsayıcıdır, birlikte kalkınma mücadelesidir. Bu mücadelenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. AHaber Çin temsilcimiz ve Asya-Pasifik'ten en önemli haberleri bize ulaştıran Sadi Kaymaz'a hatırlatması nedeniyle teşekkür ediyorum.

100 yıl önce, 'sömürü koridoru'nu Çanakkale'de darmadağın ettik.

Bugün, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla darmadağın etmeyi sürdürüyoruz. 'Döviz kurları'yla bizi darmadağın edeceklerini zannedenlere duyurulur.