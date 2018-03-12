21. Yüzyıl'ın ilk 25 yılı 'Yükselen Asya'yı, sonraki 25 yılı ise 'Yükselen Afrika'yı konuşacağımız bir 'fırsatlar dönemi'ne sahne olacak. Türkiye, Afro-Asya hinterlandında yaşanacak bu büyük dönüşümün sıklet merkezinde yer alan bir ekonomi ve 'vazgeçilmez' partner ülke olarak, Çin, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Malezya, Endonezya gibi önde gelen Asya ekonomilerine Avrasya ve Afrika'da birlikte projeler yürütmek, fırsatları değerlendirmek adına işbirliği öneriyor. Nitekim Japonya Başbakanı Abe'nin yeniden seçilmesi sonrasında, Japon Hükümeti ve iş dünyasının Türkiye'deki muhatapları ile ilişkileri güçlendirme süreci de hızlandı. Ekonomi Bakanımız Zeybekci de, iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği fırsatlarının somut projelere dönüşmesi adına çalışmaların hızlandığı bir dönemde, 2-13 Mart tarihlerinde önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor olacak.

Bakan Nihat Zeybekci, bugün temaslarına Japonya Toprak, Altyapı ve Turizm Bakanı (MLIT) Keiichi İshii ile Türk ve Japon müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde proje fırsatlarını birlikte değerlendirmelerini sağlayacak bir işbirliği modelini ele alarak başlayacak. Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarının üst düzey yöneticilerinin Japon iş dünyası ile bir araya geleceği bu toplantıda, iki ülkenin finans kuruluşlarınca sağlanabilecek desteklerin yanı sıra, Sahra altı Afrika olmak üzere potansiyel arz eden pazarlarda verimli ortaklıklar geliştirilmesi yolları konuşulacak. Ardından, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Hiroshige Seko ve ekibi ile bir araya gelinecek olan Türkiye- Japonya Ticaret ve Yatırım Zirvesi 3. Toplantısı'nda, Bakan Zeybekci ve ekibi ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmek ve derinleştirmek için politika önerileri ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) müzakerelerinin gidişatı ve sonuçlandırılmasına ilişkin fikir alışverişi yapılacak.

Japon medyasıyla önemli röportajlar da gerçekleştirecek olan Bakan Zeybekci, Türk-Japon İş Konseyi eş başkan ve üyeleriyle, son 15 yılda dünyada 1.5 trilyon dolarlık yatırım yapan Japon iş dünyasının Türkiye'nin mega projelerinde daha fazla rol üstlenmesini sağlayacak işbirliği imkânlarını da masaya yatıracak. JETRO ve Toyota üst yönetimi ile de bir araya gelecek olan Zeybekci, Japonya'dan Türkiye'ye ithal edilen tarım ürünlerine uygulanan radyasyon testinin ve Türkiye'den Japonya'ya ihraç edilen kanatlı eti ürünlerindeki yasağın kaldırılması gibi son zamanlarda iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyen gelişmeleri de Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık (MAFF) Bakanı'yla değerlendirecek. Bakan Zeybekci'nin 2 günlük ziyareti, Uzakdoğu'da Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri olan Japonya ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi ve sınıf atlaması adına birbirinden önemli adımların atılacağı bir toplantı maratonu gibi geçecek. Japon tarafının Türkiye'yle ilgili değerlendirmelerini de çarşamba günü paylaşacağız.