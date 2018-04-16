ABD ile Rusya arasında Doğu Akdeniz'le Basra Körfezi arasındaki enerji ve ticaret koridoruna yönelik mücadele 1960'lara kadar uzanır.

1967'deki Arap-İsrail Savaşları, Sovyetler'in desteklediği Arapların İsrail'e yenilmesiyle tüm Ortadoğu'nun geleceğini etkilemiştir.

1971'de Mısır, Suriye ve Libya'nın kurduğu 'federasyon'u hatırlayanınız var mı? Sovyetler, bu ülkelerin tümünde askeri modernizasyon ve işbirliği adına yoğun çalışma içindeydi ve Irak, Saddam Hüseyin Kuveyt'i Sovyetler'e güvenerek işgal etmişti. ABDBritanya- Fransa üçlüsünün Suriye'ye yönelik son hava saldırısı, 50 yıllık bir kapışmanın bugüne yansıyan halidir.

Britanya ve Fransa 100 yıldır bu coğrafyayı şekillendirmeye çalışıyor. Fransa'nın Suriye'ye yönelik son füze saldırısına katılımı, bir zamanlar siyasi hâkimiyeti olduğu 'Levant' bölgesine Cumhurbaşkanı Macron'un kendisini göstermesi ihtiyacıdır.

Saddam, 1. Körfez Savaşı'nda Gorbaçov'un kendilerini sattığını ifade eder.

Saddam, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle, Türkiye'nin de gözden düştüğünü sanmaktadır. Yardımcısı Taha Yasin Ramazan Cumhurbaşkanı Özal'ın yanına silahıyla girer, girmesine de, Rahmetli Özal, Ramazan'a 'Bizim Mehmetçiğimiz Amerikan askerine benzemez; 10 bin askerimiz şehit olur; ama 100 bin asker kaybedersiniz.

Bununla yetinmeyiz; Bağdat'a kadar geliriz, Saddam'ı ve seni Bağdat'ın ortasında asmadan dönmeyiz' der. Türkiye, acıdır, 1990'lı yıllarda, koalisyon iktidarları, 1994 ve 2001 krizleri, 28 Şubat darbesi gibi olaylarla, Ortadoğu'ya, Körfez'e, tüm Avrasya'ya ilgisi koparılmaya çalışılan, ekonomik ve siyasi darbelerle kolu kanadı kırılmaya çalışılan bir ülke oldu. Son 15 yılda ise, milli geliri 236 milyar dolardan 860 milyar dolara getirerek, dünyanın gıptayla baktığı mega projeleri ardı ardına hayata geçirerek, savunma alanında yüksek teknolojiyle donatılmış 'milli-yerli' silah ve mühimmatlarla, Avrasya'nın 'oyun kurucu' ülkesi olarak, bizsiz Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'ne enerji ve ticaret koridoru açmanın mümkün olmadığını gösterdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya, ABD, AB, İran arasında yürüttüğü etkili diplomasi, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortaya koyduğu harekât becerisi, 2001'den beri, ABD'nin elindeki tüm imkânları seferber ederek oluşturmaya çalıştığı Doğu Akdeniz- Basra Körfezi koridorunu kullanışsız hale getirmiştir. Rusya'nın Suriye'nin batısındaki konumu, ABD'nin Suriye ve Irak'taki bocalamaları 50 yıllık bir hikâyedir. Jeostratejik kabiliyetini ve üstünlüğünü yükselten Türkiye'nin bölgenin enerji dengelerine ve kalkınmasına katkısını birlikte izlemeyi sürdüreceğiz.