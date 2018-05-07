Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Güney Kore ziyareti de gösterdi ki, Asya'nın kaplanları, Çin, Güney Kore ve Japonya'dan Türkiye'de gerçekleşecek yatırımlara yönelik, Türkiye'nin mega projelerinde önemli roller üstlenmeye önemli bir çağrı, kararlılık söz konusu. Türkiye, küresel ekonomi-politik yeniden yapılanırken, son 15 yılda ağırlıklı batı merkezli bir ekonomik-ticariaskeri perspektiften, çok yönlü, kıtalararası düzeyde zenginleştirilmiş yeni perspektife geçiyor. Türkiye'nin Avrasya'daki oyun kurucu rolünün fazlasıyla farkında olan Asya kaplanları da, Türkiye ile ortak yatırım projeleri yürütme isteklerini yoğunlaştırmış durumdalar. Enerji, otomotiv, tıp ve sağlık teknolojileri, savunma teknolojileri, inşaat teknolojileri, ulaşım teknolojileri, akıllı kent teknolojileri ve tarım teknolojilerinde önemli işbirliği projeleri ardı ardına gündemde olacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 9 yıldır 'Boğaziçi Zirvesi'ni gerçekleştiren Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) Şangay Ofisi'ni açmak ve Türk özel sektörü ile Çin özel sektörü arasında yatırım işbirliği sürecini hızlandırmak üzere Şangay'daydık. Enerji Bakanımız Berat Albayrak Pekin'de Türkiye ile Çin arasında, başta nükleer enerji, yatırım projeleri boyutunda önemli görüşmeler yürütürken, Çin bankası ICBC ile finansman alanında işbirliği imkânları değerlendirilirken, UİP Başkanı Cengiz Özgencil ve kalabalık bir Türk iş dünyası heyeti, Çin'in en büyük yatırımcı grubu Poly Group'la, tıp teşhis teknolojileri, madencilik teknolojileri, elektrikli otobüs, sağlıklı yaşam ve bakım teknolojileri alanında detaylı işbirliği imkânlarını görüştüler. Bunun yanı sıra, Qian Xiao Ju organik tarım üretim bölgesinde, Türkiye'de seracılık ve organik tarım alanında işbirliği ve birlikte yatırım fırsatları değerlendirildi.

Yukarıda saydığım sektör ve alanlara yönelik, hazirandan itibaren Çin'den çok sayıda heyet Türkiye'yi ziyaret edip, bu alanlardaki Türk firmalarıyla bir dizi yatırım anlaşması fırsatını değerlendirecekler. Caohejing Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 275 km karelik sofistike bir teknoloji ihtisas bölgesi. Türkiye'nin ihtisas bölgesi, OSB kültürünü ve becerisini aktararak burada da işbirliği fırsatlarını da aktardık. Changxing Adası'ndaki organik tarım imkânlarının yanı sıra, Changxing Hengsha Balıkçılık Limanı'nda da, Türkiye'nin soğuk ve sıcak balıkçılık kültürünü, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını Çinli muhataplarla değerlendirdik. Çinli yetkililer, Cumhurbaşkanımızın liderlik gücüne ve Asya kaplanlarıyla işbirliği alanındaki vizyonuna duydukları hayranlığı defalarca dile getirdiler. Asimetrik düzenin operasyon mekanizmaları ve Türkiye'deki uzantıları, Türkiye'yi 'kur' ve 'not' operasyonları'yla durdurabileceğini, yavaşlatabileceğini sana dursun, Türkiye'nin Asya açılımı Türk şirketlerine milyarlarca dolar yeni yatırım fırsatı ve yeni istihdam imkânı olarak dönecek.