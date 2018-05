Küresel sistemin güçlü aktörleri birbirleri arasında bilek güreşini sürdürürken, uluslararası suç örgütlerinin her geçen gün, 'kârlılığı' nedeniyle, daha fazla ilgi gösterdikleri bir alan hızla tırmanıyor: 'siber suçlar'.2015'te dünya ekonomisine 3 trilyon dolar, 2017'de 3.5 trilyon dolar zarar vermiş olan siber suçların, 2021'de 6 trilyon dolara ulaşması beklenmekte. Peki, dünya ülkeleri, siber suçlara karşı eğitim, yazılım ve donanıma 2017'de ne kadar harcadı? 1 trilyon dolar. Uluslararası suç örgütlerinin bu alana yoğun ilgi göstermesinin acı ve tehlikeli, insanlık dışı bir gerekçesi var; Uyuşturucu madde ticaretinden daha fazla para kazandırıyor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemin iki büyük tehlikesi siber korsanlık ve siber fidye operasyonları.

Neden bu alanda suçlar tırmanıyor; çünkü, 'world wide web' (www) 1989'da bulunup, ilk web sitesi 1991'de hayata geçtiğinden bu yana, dünyada web sitesi sayısı 12 milyara ulaşmış durumda. 3.8 milyar insan interneti kullanıyor. Bugün dünya nüfusunun yüzde 51'i internete bağlı ve bu oran 2022'de yüzde 75'e, yani 6 milyar kullanıcıya çıkacak; 2030'da ise nüfusun yüzde 90'ı, 7.5 milyar insan 'online' olacak. 2016 ile 2020 arası siber veri 50 kat artmış olacak. Her şeyin internetinden yararlanacak tüm akıllı cihazların sayısının 2020'de 200 milyarı bulması bekleniyor. 2017'de 310 milyon olan internete bağlı giyilebilir ürünlerin sayısı, 2021'de 500 milyona çıkacak. 2020'de küresel internet sisteminde 300 milyar şifre kullanılacak; yılda 111 milyar kod satırı üretilecek; 2017'de 4 milyar zetabayt olan dijital içerik, 2020'de 96 milyar zetabayta ulaşacak.

Bugün, her 40 saniyede bir firmanın siber fidye saldırısına maruz kaldığı dünya ekonomisinde, 2019'da bu süre 14 saniyeye düşecek. Dünyada siber fidye saldırıları, 2015'e göre 15 kat artarak 5 milyar dolara ulaştı. FBI, sadece 2017'de ABD firmalarından 1 milyar dolarlık fidye koparıldığını açıkladı. Dünyanın bu saldırıya karşı siber güvenlik uzmanı sayısını 1 milyondan 3.5 milyona çıkarması gerekiyor. Yüzde 90'ı e-posta ve uygulamadan gelen bir linkle sızan siber atak ve siber suçlar 2017'de ABD şirketlerine 108, Çin'e 60, Almanya'ya 59, Brezilya'ya 7.7, Birleşik Krallık'a 4.3, Rusya'ya 2, Japonya'ya 1, tüm dünyada şirketlere 450 milyar dolar zarar vermiş durumda. Basit bir siber saldırı, siber korsan yazılımı bir devletin savaş uçaklarıyla yol açacağı 150 sortilik zarara sebep olabiliyor. 6 trilyon dolarlık zarara hazır mıyız ve farkında mıyız?