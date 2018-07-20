Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın önde gelen liderlerini Antalya'da ağırladığı G20 Zirvesi'ne Türkiye'nin dönem başkanı olduğu 2015'te, uluslararası medyada G20 Zirvesi gündemi ve tartışılan konular, Türkiye'nin diplomasi başarısıyla bir hayli yer almıştı. Türkiye, İşçi-İşveren ilişkileri, KOBİ'ler ve Kadın'ın dünya ekonomisindeki konumu ve etkisine yönelik kritik önemdeki konuları hem G20'nin gündemine almayı; hem de bu konularda önemli toplantıların gerçekleşmesini başarmıştı. Türkiye'nin hemen ardından gerçekleşen Çin'in dönem başkanlığında, kısmen uluslararası medya G20 gündemine yer verse de, bilhassa 2017'de, Almanya'nın dönem başkanı olduğu yıl sönük ve uluslararası medyada çok zayıf gündeme gelerek geçti. 2018'in dönem başkanı Arjantin de kısmen benzer bir sıkıntı yaşıyor. Arjantin, küresel ekonomik sistemde artan dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerin mesleklere, çalışma koşullarına ve istihdama etkisini, ülkelerin kalkınmasında ve altyapı yatırımlarında özel sektörün daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve gıda için sürdürülebilir gelecek oluşturmayı kendi özel gündemi olarak öne çıkarmakta.

Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın katılacağı ilk uluslararası zirve olacak Buenos Aires'teki G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı, ABD'nin tetiklediği küresel ticaret ve kur savaşlarının gölgesinde, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme çerçevesi, uluslararası finansal mimari, finansal düzenlemeler, vergi, eşitsizlik ve istihdam gibi pek çok konuyu ele alacak. Bir önceki bakanlar toplantısında kripto paralar ve Bitcoin de gündeme alınmıştı. Bakanlar toplantısında öncelikli gündem, ABD'nin sebep olduğu ticaret savaşlarının küresel büyüme, ticarete vereceği zarar ve küresel enflasyonu tetiklemesi. ABD Merkez Bankası'nın merakla takip edilen 'Bej Raporu'nun önceki gün yayımlanan son sayısında, ABD'li üreticilerin Trump'ın ek ithalat vergilerinden duydukları endişe vurgulanmış. IMF başta olmak üzere, uluslararası kurumlar ticaret savaşlarının dünya ekonomisine 0.3 ile 0.8 puan negatif büyüme etkisi olabileceğinden endişe etmekteler.

Küresel ekonomide yükselen risklere karşı, G20 üyesi ülkelerin uluslararası işbirliğine yönelik kararlılıklarını tazelemeleri, daha yüksek ve kapsayıcı büyümeye yönelik politikaları benimsemeleri kritik önemde. Bu nedenle, Bakan Albayrak'ın uluslararası işbirliğine yönelik kararlılık noktasında, Türkiye'nin üzerine düşeni en fazla ortaya koyan ülke noktasında önemli tespitleri olacaktır, hiç kuşkusuz. Başta FED, önde gelen merkez bankalarının para politikası tercihlerinin de sürdürülebilir bir dünya ekonomisi adına ne kadar kritik önemde olduğu da hatırlatılmalı. Türkiye'nin yoğun gündeminde, G20 bakanlar zirvesinden çıkacak sonuçları ve açıklamaları da gözden ırak tutmayalım.