Küresel ölçekte, 2017'de en yüksek GSYH büyüme hızı oranını yakalamış olan Türkiye, 2018'e de hızlı girdi ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 büyüme ile uluslararası ekonomi çevrelerini hem şaşırttı, hem de performansımıza gıptayla baktırttı.

Bugün, yılın ikinci çeyrek GSYH büyüme verisi açıklanacak.

Malum, 16 Ağustos'ta açıklanan haziran ayı sanayi üretim verileri sonrasında, 2017'nin ikinci çeyreğine göre sanayi üretiminin yüzde 5.34'lük bir artış yakaladığını gözlemedik.

Son 12 çeyrek dönemde sanayi üretim performansıyla GSYH büyümesi arasındaki korelasyonu ve bilhassa son 3 yıl arka arkaya sadece ikinci çeyreklerdeki korelasyonu dikkate alarak, GSYH büyüme hızı oranına dair tahminimizi yüzde 4.11 ile 5.27 aralığında şekillendirdik.

Anadolu Ajansı Finans Portalı'nın, bu tür önemli makro veriler öncesi, ekonomistler arasında yaptığı anketler önemli. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan ve 15 ekonomistin katıldığı anket, ekonomistlerin yılın 2. çeyreğine ilişkin büyüme oranı beklentilerinin ortalamasının yüzde 5.2 olduğuna işaret ediyor. Söz konusu beklentilerin ortalaması olan 5.2, yukarıdaki paragrafta benim paylaştığım tahmin aralığımın en yüksek noktası olan yüzde 5.27 ile örtüşüyor.

Bununla birlikte, tahmin aralığımızın orta noktası anlamında, yüzde 70 olasılıkla GSYH büyüme hızı 2. çeyrek tahmin aralığımın yüzde 4.55- 4.69 olduğunu ifade etmek isterim.

Nitekim, ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentilerinin en yüksek oranı yüzde 6.3, en düşük oran ise yüzde 4.5. En düşük tahmin, benim yüzde 70 olasılıkla ifade ettiğim tahminim ile örtüşüyor.

TCMB'nin ağustosta yayınlanan son beklenti anketine katılan 61 ekonomistin GSYH büyüme hızı tahminleri ise, bir önceki temmuz anketinde, 2018 sonu GSYH büyüme hızı oranı tahmin ortalaması yüzde 4.2 iken, ağustos anketinde yüzde 3.9'a gerilemiş.

Ekonomistlerin 2019 büyüme beklentisi ortalaması ise, temmuz anketinde yüzde 4 iken, ağustosta yüzde 3.5'e çekilmiş. Anadolu Ajansı'nın anketine cevap veren ekonomistlerin 2018 yılının bütünü için GSYH büyüme oranı beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3.5. Ekonomistlerin 2018 büyüme beklentisinde en yüksek oran yüzde 4.7, en düşük oran ise yüzde 2.6.

Görünen o ki, ABD'nin sebep olduğu ekonomik ve finansal savaştan kaynaklanan kur dalgalanmasının yol açtığı belirsizliklere ve üretimdeki olası ivme kaybına bağlı olarak, 2018'in bütünü için GSYH büyüme hızı oranı tahminleri yüzde 3.5'e doğru yoğunlaşacak. 2018'in ilk yarısında Türkiye'nin yüzde 5.5-6 arası bir büyüme hızı oranı yakalamış olması ihtimaline bağlı olarak, tüm 2018 için yüzde 3.5 büyüme olasılığı, 2018'in ikinci yarısında büyümenin yüzde 1.5'te kalabileceği anlamına gelmekte