Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen son iki telefon görüşmesinin uluslararası diplomasi ve iki ülke ilişkileri açısından yankıları sıcak gündemi oluşturmayı sürdürüyor. Başkan Trump'ın, Türkiye ile koordineli şekilde, askerlerini Suriye'den çekme kararı ve Savunma Bakanı Mattis'in planı onaylaması sonrasında, konunun uluslararası siyaseti ilgilendiren kısmı daha fazla öne çıkmış olsa da, ABD ekonomisini etkileyen yönü de ihmal edilmemeli.

Soğuk Savaş'ın bitimine rast gelen 1990'lı yılların başlarından bu yana, Washington'a çöreklenmiş siyasi-bürokratik elitistler, 'Truman Doktrini'nin arkasına sığınarak, savunma endüstrisi üzerinden dev bir 'parasal hortumlama'ya imza attılar. 2001 Afganistan ve 2003 Irak operasyonlarından başlayarak, son 17 yılda harcanan operasyon gideri 8 trilyon dolar. Bu para, Trump açısından, 'aşırı yoksul' nüfusu ve tel tel dökülen altyapıyı (yollar, köprüler, elektrifikasyon sistemi gibi) ayağa kaldırmaya kullanılmalı, kullanılmalıydı. Oysa 'küreselci' bir yapı, 'dünyayı dizayn etme' iddiasıyla, bu parayı hortumladı.

ABD'de, 1960 başında, yoksul kesim nüfusun yüzde 25'i iken, 1970'lerin ve 2000'lerin başlarında yüzde 12'ye kadar gerilemişti. Ancak, Carter, baba ve oğul Bush dönemlerinde, 3 kez yüzde 15'lere tırmandı.

ABD'deki 5.7 milyon yoksul aile ve ailesiz yaşam mücadelesi veren 105 bin çocuğun yoksulluktan kurtulabilmeleri için, ABD Kongresi'nin vergi gelirinin yüzde 12'sini, 1.8 trilyon doları seferber etmesi yeterli.

Bu rakam, 2001-2018 arası, gözü dönmüş 'neocon'ların, tehlikeli serüvenlerin peşindeki evanjelistlerin, Washington'a çöreklenmiş siyasi-bürokratik 'hortumcular'ın Kongre'ye harcattıkları 8 trilyon doların yüzde 20'sinden bile az. Yoksulluğun pençesindeki çocuklar, ABD'ye her yıl, ekonomideki kaynakların verimli kullanılamaması nedeniyle, 672 milyar dolar ek maliyet getiriyor.

Eğer, Trump 30 yıldır Washington'a çöreklenmiş 'savaş baronları'nı saf dışı ederse, ABD'nin refahı açısından tarihi bir fırsat doğmuş olacak. Eğer, 'saldırılara' dayanabilirse, elbette.