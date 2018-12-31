2018, dünya ekonomi-politiği açısından, birbirinden ağır başlıklarda 'büyük' aktörler arasında büyük kapışmaların, büyük gerginliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Söz konusu gerginliklerin sebep olduğu en büyük riski, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak '2008 küresel finans krizinde gözlenen küresel koordinasyonun, bugün hayli zayıf olması' olarak tanımlıyor. Bakan Albayrak, bugün, ne Türkiye'nin eski Türkiye, ne Türkiye'nin etrafındaki bölgenin eski bölge, ne de dünyanın eski dünya olduğunun bilinciyle; bölgesel meselelerde ABD, Rusya, AB ve İran'la yoğun diyalog içinde olan tek ülkenin Türkiye olduğunu hatırlatıyor. 2019'da Suriye ve Irak'ta yeni bir faz oluşuyor. Türkiye, bunun farkında ve tarihimizde hiç olmadığımız kadar hazırız.

2018, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde, stratejik ortağı ve NATO'daki müttefiki ABD'den ekonomik bir saldırıya bu derece açık ve doğrudan maruz kaldığı bir yıl olarak tarihe iz bırakacak. Bununla birlikte, son 16 yılda hayata geçirilen reformlar, güçlü bir mali disiplin ve iyi yapılandırılmış bir bankacılık sektörü bilançosu ile, bir başka ülkenin ağır kırılma yaşayabileceği bu derece büyük bir saldırıyı yönetmeyi başardık.

Güçlü ve zayıf yönlerimizi gördük ve 2018 gibi zor bir yıldan, 2019'a daha da 'çeliklenmiş' olarak çıktık. 2020 ABD ve AB ekonomileri açısından daha büyük risklere işaret ediyor. Bakan Albayrak, 2020-2021 dönemi için giderek gerçekleşme olasılığı güç kazanan küresel risklere karşı, Türkiye Ekonomisi'ni daha da tahkim edecekleri bir yıl olarak tanımlıyor 2019'u.

Bu hafta, 2018'in ikinci 6 ayı nasıl geçti, geniş bir bilgi aktarımı olacak. Bakan Albayrak, 2018'i bitirirken, bütçe disiplini, enflasyonla mücadelede piyasaları şaşırtacaklarını; 2019 bütçe performansıyla Türkiye'nin kredibilitesini daha da güçlendireceklerini vurguluyor. 2019, yapılanların ve yapılacakların iletişiminin daha yoğun yönetileceği de bir yıl olacak. 2018'de verilen mücadeleden daha güçlü olarak, 2019'da kamu faiz yükünde önemli sürprizlere hazır olmamız gerektiğini hatırlatıyor, Bakan Albayrak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönüşümüyle birlikte, Türkiye Ekonomisi'nin tarihi bir saldırıya maruz kaldığı 2018'de etkili bir sınav verdi. Berat Albayrak, 2019 için de reel sektörün yoluna devam etmesi adına güçlü bir sınava hazır, ekibiyle. İlk 6 ayda yakalanacak başarıyla, 2019'un ikinci yarısında Türkiye Ekonomisi'ni düzlüğe çıkarmakta kararlı. Başarılar dileyelim.