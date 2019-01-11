Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Ekonomi Yönetimi'nin hazırladığı 'Yeni Ekonomi Programı' ulusal ve uluslararası ekonomi çevreleriyle paylaşıldığından bu yana 4 ay geçti. Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye ile ABD arasında, müttefiklik ilişkileri tarihi açısından en ciddi gerginliğin yaşandığı dönemde, Körfez Ülkeleri başkentlerinin koordinasyonunda, Londra üzerinden yürütülen ekonomik saldırıya ve kur operasyonuna karşı, Ekonomi Yönetimimiz tüm birimleri ile mücadele ederken, kimi ulusal ve uluslararası çevreler, Türkiye Ekonomisi'nin bu derece boyutları geniş bir saldırıya dayanamayacağını iddia etmekteydi. 1 ay sonra açıklanan YEP'deki 2018 yıl sonu hedeflerini de söz konusu çevreler aynı küstahlıkla eleştirdiler.

Bakan Berat Albayrak'ın koordinasyonunda yürütülen 'dengeleme-disiplin' döneminde, 1. fazın ilk 6 ayı, söz konusu çevrelerin 'algı operasyonu'nu sıfırlayacak bir dirayet ve başarıyla ilerliyor. Türkiye Ekonomisi'nin 'ağır' bir resesyon sürecine gireceği yönünde kimi çevrelerin gündeme getirdiği iddiaları Dünya Bankası'nın tümüyle çürüttüğü son analizini not aldık. Ayrıca, Türk Hazinesi'nin 2019'un ilk yurt dışı tahvil ihracına, 2 milyar dolarlık satışa karşılık, 5 milyar dolarlık teklif gelmesi de, Türkiye Ekonomisi'nin performansını doğru okuyan uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisini teyit etmekte. Bu noktada, aralık ayı sonundan başlayarak, son üç haftada, Türk halkının satın alma gücüne yönelik, aile bütçesini rahatlamaya yönelik, esnaf kesimimizi desteklemeye yönelik, istihdamı sürdürülebilir kılacak adımlarla kritik önemde paketler açıklandı.

Bakan Albayrak, 1. faz olan 'dengeleme' dönemini 'reel sektörün nefes alacağı bir ekosistemi oluşturma süreci' olarak tanımlıyor ve 2018 hedeflerinin tutturulmasıyla birlikte, 2019'a yönelik motivasyonu daha da yukarı taşıdıklarını vurguluyor. Ekonomi Yönetimimiz yüksek katma değerli üretim döneminin alt yapısını hazırlamak adına ve bunun finansman alt yapısı olarak, bankacılık sektörünün sermaye yapısını güçlendirecek adımlarla yoluna emin adımlarla devam ediyor. 2019'un 2. yarısında, bu sürecin dirayetle yönetilmesinin etkili sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.