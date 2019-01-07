Yeni yılın ilk çalışma gününe damgasını vuran gelişme, Çin Merkez Bankası'nın yayınladığı China Finance dergisinde, Çin'in GSYH büyümesinin 2018'in son çeyreğinde yüzde 6.5'in altında kalacağı tespitiydi. Çin'e ciddi mal satan ABD menşeli şirketlerin de, Çin piyasasındaki satışlarının daralacağı öngörüsüyle 2019 1. çeyrek satış ve kâr beklentilerini aşağı çekmeleri, pek çok gelişmekte olan ülke para biriminde kısa süreli çalkantıya sebep olan bir tablo oluşturdu. Görünen o ki, ekonomi çevreleri ve finans piyasaları 2019 için her türlü kötü habere anında pozisyon almaya hazır bir ruh hali içindeler. OPEC üyesi ve üye olmayan ülkeler 1 Ocak'tan itibaren üretimi 1.2 milyon varil kıssalar da, petrol talebindeki daralma beklentisinin daha yüksek olması nedeniyle, petrol fiyatlarındaki zayıflama devam ediyor.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi, yılın ilk günlerinde 2019 ham petrol fiyat tahminini 61 dolara çekti.

Türkiye'nin başta petrol, hammadde ve ara mamul üreten Rusya, Katar gibi 1. ve 2. kuşak komşu ekonomilere ciddi ihracat yapan bir ülke olduğunu dikkate aldığımızda, küresel emtia fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'nin ihracat performansını etkilememesi adına, hedef pazar çeşitlendirmemizi güçlü tutmamız gerekiyor. 2019, başta ABDÇin ticaret savaşı, 250 trilyon doları geçmiş olan küresel borç sorunu, önde gelen merkez bankalarının para politikası tercihleri, Suriye meselesi üzerinden yürüyen küresel-bölgesel politik gerginlik ve belirsizlikler nedeniyle, 'bagajı yüklü' bir yıl.

Bir de, AB başlığı altında Brexit, mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri, sorunlu İtalyan ekonomisi ve Avrupa Merkez Bankası'na yeni başkan seçimini, AB ekonomileriyle ilgili resesyon riskini de bu başlıkların arasına katalım.

Hindistan, Tayland, Arjantin ve Güney Afrika'daki seçimleri de unutmayalım.

Türkiye Ekonomisi açısından, bu derece 'bagajı yüklü' bir 2019 için, para, maliye ve direkt kontrol politikalarını, hayli ince ayarla, hayli özenli ve büyük bir dirayetle yönetmemiz gerekecek. Ekonomi Yönetimimiz büyük bir kararlılıkla 2019'un ilk yarısını etkili yönetip, 2019'un ikinci yarısında ekonomiyi düzlüğe çıkarmaya odaklanmış durumda.