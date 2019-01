2019'a hızlı giriyoruz. Yakın coğrafyamızdaki önemli başlık Suriye ve Irak'ın yeniden yapılandırılması. Ekim ayında seçilmiş olan Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in 3 Ocak'taki Ankara ziyareti kritik önemde. Yine, 3-4 Ocak'ta Pakistan Başbakanı İmran Han da Ankara'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok yönlü ve çok katmanlı dış politika stratejisi, Türkiye'yi bölgesinin ve Avrasya'nın bugün ve geleceğine dair en fazla sözü dinlenen, görüş ve tespitleri merak edilen ülke konumuna getirdi. Bu nedenle, 'ağırlık noktası' Türkiye olmak üzere, Asya-Pasifik ile Afrika arasındaki koridor üzerinden şekillenen yeni küresel jeo-politik ve ticaret diplomasisi, Türkiye'nin misyon ve katkısının da katlanması gerçeğini öne çıkarıyor.

'Güney-Doğu' İttifakı, BRICS yapılanması üzerinden 10 yıllık bir mesafe kat etti. Rusya ve Çin'in çağrıları doğrultusunda, Türkiye'nin 'Güney- Doğu' İttifakı'yla daha güçlü ilişkiler kurması talep edilmekte. Pakistan-İran-Azerbaycan-Rusya otoyol projesinin yanı sıra, Pakistan-İran- Türkiye otoyol projesi, Avrasya koridorunun küresel jeo-politik ve ticaret diplomasisinde hep ağırlığını artıracak projeler. Suriye ve Irak'ın yeniden yapılandırılması halinde, bu projelerin özgül ağırlığı daha artacak. 'Atlantik İttifakı' bu gelişmelerden çok rahatsız. Kasım sonunda Pakistan'daki Çin konsolosluğuna bombalı saldırı, 'asimetrik düzen'in karanlık güçlerinin 'Atlantik'in ağırlığının azalmasından duydukları memnuniyetsizliği her tür vahşi operasyonla göstermeye kararlı olduklarını teyit etmekte.

Hatırlarsanız, 10 Aralık'taki yazıda, 'Atlantik İttifakı'nın yeni aşırı sağcı lider Bolsonaro ile, Brezilya'yı BRICS'den koparmaya kararlı olduğunu yazmıştım. Dünya yeni yılı kutlarken, meğer İsrail Başbakanı Netanyahu Rio de Janeiro'daymış ve Bolsonaro 'Brezilya büyükelçiliğini Kudüs'e şimdi taşımayacaksa, ne zaman' demiş. Ancak, Brezilya tarım sektörü, Arap ülkeleriyle ihracatı etkileyeceği gerekçesiyle Bolsonaro'nun açıklamasına tepkili. Görünen o ki, 'asimetrik düzen'in 2019'daki önemli bir gündem maddesi de Brezilya'yı BRICS'den koparmak olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yıl mesajında, Putin'e ve Şi'ye çağrısını şimdi bir kez daha okuyalım.