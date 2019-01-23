30 Haziran 2018'de seçilen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yeni yönetimi, İsmail Gülle'nin başkanlığında, 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine yönelik olarak, yeni bir vizyon oluşturmuş durumda. Yeni vizyonun ana temasını '5G' oluşturmakta. 'G'üçlü Türkiye, 'G'üçlü Ekonomi, 'G'üçlü İhracat, 'G'üçlü İnsan Kaynağı ve 'G'üçlü Altyapı-İhracat Ekosistemi. Türkiye'nin küresel ticarette ikili ve çok taraflı anlaşmalarla hareket kabiliyetinin güçlendirilmesi, Türk ihraç ürünlerinin küresel ticaretteki algısının güçlendirilmesi ilk etapta öne çıkan başlıklar. Güçlü Ekonomi için 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' ile, büyüme, istihdama ihracatın katkısının arttırılması, yüksek katma değerli mal ihracatının toplam ihracattaki payının artırılması, rekabetçi hizmet ihracatı, yeni pazarlara giriş, ihracatın finansman imkanlarının güçlendirilmesi bu başlıkları takip etmekte.

TİM, Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi ve Güçlü İhracat için, Güçlü İnsan Kaynağı'nın vazgeçilmezliğinin de farkında. Bu nedenle, uzunca bir dönemdir inovasyon ve girişimciliğe yönelik pek çok programı, pek çok projeyi kararlı bir şekilde yürütüyor. İnovaTİM'le liselerde yapay zeka eğitimleri, İhracatta Mentorluk Programı, TİM-TEB Girişimcilik Evleri projeleri başta olmak üzere, Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon Haftası, Girişimcilik Ödülleri gibi motivasyon merkezli etkinlikler de Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına yönelik başarılı programlar yürütülüyor. Türkiye sathında, ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik, Türkiye'nin ihracat ailesine katılmak isteyecek yeni girişimcilere yönelik 'ALOTİM' hattı kurulmasından TİM ve İhracatçı Birliklerimizin dijital dönüşüm projesine, ihracatın dijital bir altyapıya kavuşturulmasından blokzincir teknolojilerine pek çok proje devrede.

TİM'in ekonomik araştırmalar, strateji ve inovasyon biriminin araştırması ise, küresel ticarette en çok ticareti yapılan 200 üründe, 'açıklamalı karşılaştırmalı üstünlük modeli' (RCA) ile, 47 ihraç ürünümüzde, Türkiye'nin RCA değerinin 1 ve üzeri çıktığına işaret ediyor. 47 ürün önemli bir rakam. Türkiye'nin ihracatta iddialı olduğu 47 ürünün dünyada en çok ithalatını yapan 15 ülke incelendiğinde, Türkiye'nin 33 kez, iddialı olduğu ürünlerde yüksek ithalat yapan ülkelere ihracat yapamadığı görülmektedir. 47 iddialı olduğumuz üründe, halen 4 ürünümüzü ABD'ye ve Avustralya'ya, 9 ürünümüzü Kanada'ya, 3 ürünümüzü Suudi Arabistan ve Güney Kore'ye henüz ihraç edememişiz. Türkiye'nin ihracatını 200 milyar dolara taşıyacak potansiyeli var. Yol haritası bu tür nitelikli raporlarla şekillenecek.