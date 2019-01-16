TCMB Para Politikası Kurulu, üç temel gerekçeden dolayı para politikası faiz setini yılın ilk 6 ayında sabit tutmalı. Birinci temel gerekçe, Türkiye ekonomisinin 'çapa' ihtiyacı. Gelişmekte olan ülkelerin uluslararası ekonomi çevrelerindeki algılarını etkin bir şekilde yönetmeleri 'çapa' olarak tanımlanabilecek başlıklar üzerinden yürüyor. Türkiye'nin 8-10 yıl öncesinde önemli 'çapa'larından birisi 'AB'ye tam üye adaylığı ve müzakere' çapasıydı. AB üyesi ülkelerin sürüklendikleri ekonomik ve siyasi çalkantılar, açmazlar ve bir ölçüde bu çalkantıların da tetiklediği 'aşırı sağcılaşma' süreci, Türkiye-AB ilişkilerinde önemli kırılmalara neden oldu. Bugün, AB tarafı, enerji arz güvenliği başta olmak üzere, Avrasya'nın oyun kurucu bir ülkesi olarak, Türkiye'ye her anlamda ihtiyacı olduğunun farkında. Ancak, Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden bir 'çapa'ya dönüşmesi yakın dönem için kolay gözükmüyor.

Bu nedenle, 'kamu mali disiplini'ne yönelik başarısı, bütçe dengesi ve kamu borcunun sürdürülebilirliği Türkiye ekonomisinin küresel algısı açısından önemli bir 'çapa' ise, diğer bir çapanın da 'sıkı para politikası duruşu' olduğu göz ardı edilmemeli. Bu nedenle, hayli zor geçeceği anlaşılan 2019-2020 etabını, küresel ekonomi-politik açısından 'çalkantılı okyanus'a benzetirsek, Türkiye için iki çapayı da kullanmak yerinde olacaktır. İkinci temel gerekçe, söz konusu para politikası faiz setinin döviz kurlarına getirdiği sakinlik. Başkan Trump'ın pazartesi günü sosyal medyadan ortalığa saçılan saçma sapan tehditlerinde dahi, Türk Lirası çok sınırlı bir dalgalanma gösterdi ise, bunda para politikası faiz setinin ve 'sıkı duruş'un etkisi asla göz ardı edilemez.

Üçüncü gerekçe ise, söz konusu para politikası faiz setinin, döviz kurlarındaki dalgalanmayı ortadan kaldırması ölçüsünde, kur artışlarının enflasyona geçişkenliğini (passthrough) azaltması ve Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelesine katkıda bulunması. Merkez Bankası'nın para politikası faiz seti bir duruş ve mesajdır; bankacılık sistemindeki mevduat ve kredi faiz oranlarına doğrudan bir etkisi yoktur. Tersine, para politikasındaki sıkı duruş sayesinde, esas enflasyon ne kadar hızlı aşağı gelir ise, mevduat ve kredi faiz oranları da o kadar hızlı aşağı gelir. Bu nedenle, Para Politikası Kurulu'nun haziran ayına kadar politika faiz setine dokunmaması yerinde olacaktır.