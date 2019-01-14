Dünya ekonomisindeki hızlı dönüşüm ve dünya vatandaşlarının günlük yaşamlarındaki değişim, bankacılık sistemini 'şube' bankacılığından, belirli saatlerle sınırlandırılmış bir bankacılık hizmeti anlayışından, 24 saat hizmet veren bir 'dijital' bankacılığa zorlamakta. Küresel finans sistemindeki kurumların yüzde 89'u aralıksız 'dijital dönüşüm' çalışmaları yürütüyor. Bankacılık sisteminde 'dijital dönüşüm'ün en önemli gerekçelerini 'verimlilik', 'sektördeki payını büyütme', 'rekabet baskısı' ve 'yenilik ihtiyacı' oluşturmakta. Küresel ölçekte, müşteri bankacılık hizmetlerinin günlük hayatının bütününde 'kapsayıcı' ve '24 saat erişilebilir' olmasını istiyor. Bu nedenle, bankalar var güçleriyle finans hizmetleri (fintech) teknolojileriyle öne çıkma gayretindeler.

Müşteriye aynı bankacılık hizmetini daha düşük maliyetle ve daha esnek sunabilmek adına 'platform bankacılığı', müşterilerine daha verimli ve daha hızlı bankacılık hizmeti sunabilmek adına 'yapa zeka' teknolojilerine yatırım yapan bankalar, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın ihracat ve ithalatın geleceği açısından kritik önemde bir proje olarak bayraktarlık ettiği 'blokzincir' teknolojisiyle, banka müşterisinin hesaplarını paylaşım ekonomisine bağlayan 'sosyal bankacılık', dünyada banka hesabı olmayan ve işlem yapamayan 2 milyar insanı temel bankacılık hizmetlerinden akıllı cihaz ve akıllı teknolojilerle yararlandıracak 'kapsayıcı bankacılık', bilhassa Afrika için.

EY'nin 2 yıl önceki raporu, gelişmekte olan ülkelerde müşterilerin yüzde 55'inin birden fazla banka ile çalıştığına, bilhassa iş hayatına girişimci ve profesyonel yönetici olarak yeni katılmaya başlamış olan Y kuşağının ilgisini çekmenin 'müşteri deneyiminde farklılaşma sağlamak'tan geçtiğine işaret ediyor. Fibabanka, hepimizin muzdarip olduğu bir konu olarak, 'nöbetçi transfer' platformuyla, 24 saat para transferi imkanı sağlayacak bir platform oluşturmuş. 21. Yüzyıl'da 'EFT'yi saat 16'ya kadar yetiştir, yetiştiremezsen saat 17'ye kadar pahalı, 17'den sonra da yok' artık bütünüyle demode bir yaklaşım. Bankacılık artık küresel finans sisteminde '24 saat hizmet' anlayışına yönelmek zorunda. Türkiye'de 'şube' bankacılığı anlayışına takılanların hayatı hayli zor olacak.