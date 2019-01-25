Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihi olan '29 Mart' yaklaştıkça, ülkede siyasi ve toplumsal gerginlik de artıyor. İngiltere'de terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis yetkilisi, Londra Emniyet Müdür Yardımcısı Neil Basu, Brexit sürecinde aşırı sağcı grupların "ateşli ortamı" istismar edebileceği uyarısında bulundu. Kamuoyu araştırmaları, İngiliz halkının yüzde 80'i kendisini her hangi bir siyasi parti veya harekete yönelik olarak tanımlarken, konu Brexit taraftarı veya karşıtı tanımına geldiğinde, bu oranın yüzde 95'e çıktığını gösteriyor.

Yani, İngiliz halkı Brexit konusunda çok daha keskin görüşlere sahip ve tavrı net. Brexit, bu derece toplumsal hayatı etkilerken, Başbakan Teresa May'ın 29 Ocak'ta İngiltere Parlamentosu'na getireceği 'B' Planı'nın, AB ile o tarihe kadar yürüteceği 'taviz' görüşmelerinden parlamentoyu tatmin edecek sonuçlar elde edememesi halinde yine 'ret'le ile karşılanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

May'ın, esasen, 29 Mart'a çok az bir zaman kalmışken, 'anlaşmasız ayrılık' senaryosunun en ağır sonuçları olacak senaryo olduğu gerçeğiyle, parlamentoyu 'zaman' darlığından sıkıştırma taktiği izlediği düşünülerken, başta İşçi Partisi, hem İngiltere Parlamentosu, hem de önde gelen sivil toplum kuruluşları, en güçlü senaryo veya ihtimalin, Birleşik Krallık'ın '29 Mart'ta ki 'exit'inin ertelenebileceği noktasına yoğunlaşıyor. İşçi Partili milletvekili Yvette Cooper'ın iktidar partisi mensubu bazı milletvekillerinin desteğiyle sunduğu yasa teklifi, kabul edilir ise, parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümetin elinden alınacak ve yasa teklifi ile Brexit'in 31 Aralık'a ertelenmesi istenecek.

İşçi Partili milletvekili Stella Creasy'nin teklifi ise, Brexit tarihinin ertelenmesiyle birlikte, İngiliz halkını temsil edecek 250 kişiden oluşturulacak bir 'vatandaş meclisi'ne Brexit anlaşmasının içeriğinin belirlenmesi konusunda söz hakkı verilmesi. 'Anlaşmasız' Brexit senaryosu kabus senaryosu gibi. İngiltere iş çevreleri, AB ile yılda 500 milyar sterlinden fazla ticaret hacmi olan İngiltere ekonomisi için bu senaryonun ekonomiyi yüzde 10 düzeyinde küçültebileceğinden endişe ediyorlar. Son dönemde İngiltere'ye ciddi ihracat yapan Türkiye için 'anlaşmalı' ayrılık, 2020-2021 döneminde de sorunsuz olarak ihracatı sürdürebilmesi anlamına gelecek.