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KEREM ALKİN
13 Şubat 2019, Çarşamba KEREM ALKİN

Gıdada çok yönlü tedbirler

Fiyat istikrarına yönelik makro ekonomik politikalar iki boyutludur; arz yanlısı tedbirleri içeren politikalar ve talep yanlısı tedbirleri içeren politikalar. Kifayetsiz muhteris kimi yorumcular, sosyal medyada atarlı sözler sarf etmeye meraklılar, iktisadın temellerine vakıf olmadan sallasalar da, Ziraat Bankası'nın 'yeni' sera kredisi ve böyle bir kredi paketiyle Türkiye'de seracılığa yeni bir model kazandırılması 'arz yanlısı' bir yaklaşım; İstanbul ve Ankara'dan başlayarak, yerel yönetimlerin koordinasyonunda oluşturulan tanzim satış zincirleri ise 'talep yanlısı' bir çözümdür. Çözümlerin kimileri kısa, kimileri orta, kimileri uzun vadeli oluşturulabilir.
Kısa vadeli çözümler, ağırlıklı olarak perakendede, yani tüketicinin muhatap olduğu ve gıda ürünlerinin fiyatlarındaki anomaliliklere odaklı çözümlerdir. Üretimden tüketime, değer zincirinde yer alan kimi oligopolistik, yani rekabet dışı yapıların sebep olduğu fiyat katlamalarının önüne geçecek; söz konusu rekabet dışı yapıların piyasaya verdikleri tahribatı elimine edecek tedbirlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'nın her birinin de devrede olduğu topyekun mücadeleye yönelik tedbirleri açıkladığından bu yana geçen 5 günde dahi fiyatlarda nasıl bir düşüş gerçekleştiğine birlikte şahit olduk.
Arz yanlısı tedbirler açısından, orta ve uzun vadeli hedefler arasında seracılığın önemine işaret eden Bakan , sera kapasitesini misli misli artıracak altyapı yatırımlarıyla, nisan ve mayıstan sonra fiziki inşaatlara da başlayarak önümüzdeki kış, bir daha seracılık üzerinden fiyatlarla oynamaya çalışanlara hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini vurguladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise, 2.5 aylık bir ürün arzı planlaması yapılarak, yaz ayı başına kadar önemli bir arz yanlısı tedbir alındığını hatırlattı. Ekonominin temel, oturmuş kurallarını bilmeyen veya gargaraya getirmeye çalışanlara itibar etmeyin; ekonomi yönetimi süreci tam kuralına göre yönetiyor.

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