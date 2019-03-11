Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomi yönetimine kazandırdığı zihinsel dönüşüm ve yeni bakış açısının sağladığı hareket kabiliyetinin pozitif sonuçlarına her gün şahit oluyoruz. Bakan Albayrak'ın ifadesiyle 'öldürmeyen acı güçlendirir' felsefesiyle, Türkiye'nin 2. ve 3. ekonomik reformların bir saniye dahi gecikmesizin hayat bulması gereken bir 'küresel' ve 'bölgesel' devinimin içinden geçmekteyiz. 2. ve 3. nesil reformlar, Türkiye Ekonomisi'nde 'maliyet yönetimi' odaklı adımlarla, Türk reel sektörünü daha rekabetçi kılmak anlamına geliyor. Daha rekabetçi hammadde, ara mamul maliyeti, işgücü verimliliği, daha rekabetçi enerji maliyeti, finansman maliyeti ve daha etkin ar-ge, inovasyon ekosistemi.

2. ve 3. nesil reformların yakın zamanda hayata geçirilmesi elzem olan bir kaç tanesine değinmek gerekirse, biri reel sektörün küresel rekabetteki konumunu güçlendirecek 'yatırımcı ve üretici dostu vergi reformu' ve reel sektöre alternatif, ucuz ve uzun vadeli finansman olanağı sağlayacak yeni bir 'sermaye piyasası mimarisi' sayılabilir. Hiç kuşkusuz, bu başlıklarla elbette bağlantılı olarak, en kısa sürede 'İstanbul Uluslararası Bölgesel Finans Merkezi' projesinin tüm kurumlarıyla, tüm ekosistemi oluşturmuş bir şekilde hayat bulması. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) geçen perşembe Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği buluşma bu açıdan anlamlıydı.

Türkiye, yüzde 90'ı salt bankacılık sisteminden oluşan bir finansal ekosistemi, derin, yatay ölçekte pek çok yeni kurum, fon ve yatırım aracıyla çeşitlendirilmiş bir sermaye piyasası mimarisiyle zenginleştiremedi. Türkiye'nin hane halkı ve reel sektör tasarruflarını güçlü bir 'sermaye piyasası', 'sigortacılık endüstrisi'yle ekonomiye kazandıracak bir yeni 'fon mimarisi' oluşturması gerekiyor. Küresel ölçekte potansiyeli 7.9 trilyon dolar, gerçek büyüklüğü 2.3 trilyon dolar olan 'İslami Finans' Piyasası'nda Türkiye olarak daha yolun çok çok başındayız. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'ye çok güçlü yeni bir finansal mimari kazandırması, Türkiye'nin 2023, 2030, 2053 ve 2071 hedefleri için ufkumuzu açacaktır.