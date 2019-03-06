Ekonomi Yönetimi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın koordinasyonunda, arka arkaya aldığı tedbirler, Türkiye Ekonomisi'nde 'dengelenme süreci'ni ivmelendirdi. Geçtiğimiz ağustostan eylüle, bir ayda yüzde 17.9'dan yüzde 24,52'ye yükselmiş olan yıllıklandırılmış TÜFE artış oranı (manşet enflasyon), geçtiğimiz şubat ayında tekrar yüzde 20'nin altına geriledi. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon verileri açısından altını çizdikleri en önemli husus, gıda ve enerji gibi mevsimsel ve konjonktürel gelişmelerden etkilenen ürünler hariç hesaplanan 'çekirdek enflasyon' oranlarının da gerilemeyi sürdürüyor olması. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 iken, gerçekleşmenin 0,16'da kalması 'enflasyonda yapışkanlık etkisi'nin kırılmaya başladığı yönünde umutları artırdı.

Bunun da ötesinde, reel sektörün üretim maliyetlerinin göstergesi olan ÜFE'de ise, yıllıklandırılmış enflasyonun geçtiğimiz eylül ayında yüzde 46,15 ile en yüksek seviyeyi gördükten sonra, geçtiğimiz şubat ayı itibariyle yüzde 29,59'a gerileyerek, geçtiğimiz ağustos ayı verisinin de altına gerilemiş olması önemli. ÜFE'nin öncelikle 2018 yılı başındaki yüzde 10'lar düzeyine kadar gerilemesi, reel sektörün maliyetlerindeki negatif etkinin azalması ve 'dengelenme'nin hızlanması adına kritik önemde bir işaret oluşturacak. Reel sektör açısından döviz kurlarındaki istikrarın devamına bağlı olarak, ithal hammadde maliyetlerindeki baskının azalması ve enerji maliyetlerini azaltmak adına atılabilecek adımlar kritik önemde olacak.

Bu arada, ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78'e kadar geriledi. Bu da hedeflerin tutturulacağına dair beklentinin güçlendiğini gösteriyor. Bu noktada, küresel büyüme ve ticarette yavaşlama eğiliminin arttığı bir dönemde, ihracat hacminin şubat ayında da yeni bir rekora imza atması, Türkiye açısından sevindirici. Ticaret Bakanı Pekcan'ın işaret ettiği, küresel entegrasyonun zayıflaması manasına gelen 'slowbalization' etkisine rağmen, Türk ihraç ürünlerinin 223 ülkede bayrağımızı dalgalandırması; 113 ülkeye ihracatın artmayı sürdürmesi, 88 ülkede artışın yüzde 10'un üzerinde olması, ihracatın 'dengelenme' dönemine ne kadar önemli katkı sağladığını teyit ediyor. İhracatımızdaki payı yüzde 52 olan AB pazarındaki gelişmeleri ise yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.