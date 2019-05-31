21. Yüzyıl'ın öne çıkardığı 'internet uzayı' ve 'dijital dönüşüm'e dayalı 'yıkıcı inovasyon', dünya ekonomisine kazandırdığı fırsatlar bir yana, bir tarafta tüm sektörlerde küresel rekabeti giderek sertleştiriyor; diğer tarafta tüketicilerin beklentilerini daha da iddialı bir noktaya getiriyor.

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürünü küresel ölçekte arayabildikleri, istedikleri fiyattan dünyanın her yerinden temin edebildikleri bir ortamda, esasen bu ölçüde kıyasıya bir rekabetin devamlılık arz edeceğini düşünebiliriz.

Ancak, piyasa gerçeği tersine bir tabloya işaret ediyor.

'Yıkıcı inovasyon', dünya ölçeğinde, tüm sektörleri, milyonlarca firmayı sürekli 'yenilikçi' olmaya, iddiasını sürdürebilmek için sürekli 'teknoloji'ye dayalı yatırım yapmaya ve ara vermeksizin kendisini yeniden yapılandırmaya zorluyor. Bu durum, başta otomotiv olmak üzere, dünya ekonomisine damga vuran kritik önemdeki sektörlerde, bilhassa son 10 yıldır, büyük ölçekli, hatta dev boyuttaki şirketlerin bile birleşerek, 'yıkıcı inovasyon'a dayalı rekabete karşı ayakta kalabilmek için, güçlerini birleştirmeye gereksinim duymalarına sebep olmakta.

Şirketler, dev birleşmeler ile, yeni yatırımlara yönelik ihtiyaçları, kaçınılmaz teknoloji yatırımlarını ve küresel pazarda daha güçlü pazarlama ve satış faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemekteler.

Bu nedenle, Fransa Devleti'nin en büyük hissedar konumunda olduğu Renault ile İtalyan- Amerikalı rakibi Fiat Chrysler'ın birleşme kararı ve birleşme sürecinin hızla ilerlemesi, bu konuyu tam anlamıyla teyit etmekte. Bu birleşme ile, dünyanın üçüncü en büyük otomotiv imalatçısı oluşacak ve bu yeni oluşum yılda 9 milyona yakın araç üretebilecek.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ise, ilk ikide Volkswagen ve Toyota var.

Yeni kurulacak şirketin yönetim kurulu başkanlığı için Agnelli ailesinin yatırım şirketi Exor'un başkanı John Elkann, CEO pozisyonu için de Renault yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın adı geçiyor. İşin ilginç yanı, Rothschild Ailesi'nin İngiliz kolu ve Exor Şirketi The Economist Dergisi'nde ortaklar ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da Rothschild Ailesi'ne hayli yakın olduğu biliniyor. Yeni oluşacak şirketin yıllık cirosunun 170 milyar euroya, net kârının ise 8 milyar euroya ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu derece kritik önemdeki sektörlerde, bu tür dev birleşmelerle artacak 'oligopolleşme etkisi'nin küresel ölçekte tüketicilerin ne ölçüde aleyhine olacağını ise zaman gösterecek.