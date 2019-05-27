Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 21 Eylül 2018'de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP), Türkiye Ekonomisi'nin 2019- 2020 dönemini 'dengeleme-disiplin' dönemi olarak geçireceğini, 2021 başından itibaren ise 'değişim'in hız kazanacağına işaret ediyordu. Bu doğrultuda, fiyat istikrarı adına, enflasyonu 'disipline' etmeye yönelik, 'arz-talep dengesi'ne yönelik tedbirler devreye alınırken; finansal istikrar, yani 'cari işlemler dengesi'ni sağlayacak tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Temel makro ekonomik dengeler kurulduktan sonra ise, Türkiye Ekonomisi'nde 'değişim'i 'İVME'lendirecek adımlara hız verilecek.

Bakan Albayrak, pek çok kez, sürdürülebilir ve sağlıklı büyümeyi sağlamak adına, Ekonomi Yönetimi'nin mücadele vereceği iki temel alanı 'enflasyon' ve 'cari açık' olarak belirtti. Bu nedenle, Albayrak, 'Milli Üretim Hamlesi' adına, Türkiye'nin hammadde, ara mamul ithalatına ve makine ithalatına bağımlılığını azaltacak yatırımlara öncelik verileceğini bir çok kez dile getirmişti. Bilhassa, ilaç, kimya, petrokimya, enerji, her türlü makine-teçhizat ve bilhassa yazılım sektörlerinin bu mücadelenin öncelikli yatırım alanlarından olacağı hep vurgulandı.

Reuters gibi köklü bir haber ajansının, 'hammadde ve makine ithalatına bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren; bununla birlikte, istihdama da ciddi katkı veren ve ihracat potansiyeli yüksek" sektörleri 'İVME'lendirecek, bu sektörlerde yerli- milli yatırım ve kapasite artışı sağlayacak 30 milyar TL'lik bir finansman paketi için yaptığı haberde, 'hata olduğunu' iddia ettiği başlık ve içerik, açıkçası 'anlaşılır' bir hata olmaması yönü itibariyle, yenilir yutulur gibi değil.

Bunun yanı sıra, uluslararası medyanın 'S-400' ve 'ABD'yle ilişkiler' üzerinden, ortamı sürekli geren ve 'büyük kırılma' yaşanacağı algısı oluşturan haber ve yorumları da, 'İVME' paketinin reel sektör ve yatırımcılarda oluşturabileceği heyecanı adeta 'nötralize' etmeye yönelik bir dozajla, aralıksız devam ediyor. Türkiye, mali disiplin ve reel sektörün finansman imkanlarının güçlendirilmesi gibi konuları; aynı anda makro dengeleri güçlendirecek adımları atarken yürütebilecek imkan ve kabiliyetlere sahip bir ekonomi. 'Önce sorunları hallet' yaklaşımını, demode görüyorum. 'Sorunlar', 'reform ve yatırımlar'a yönelik hamlelerle her zaman daha iyi yönetilmiştir.