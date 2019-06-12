Ticaret savaşları gölgesinde ve küresel ekonomi-politikteki gerginliklerden kaynaklanan belirsizlik ortamında, dünyanın önde gelen merkez bankaları kendilerine para politikası rotası oluşturmaya çalışıyorlar. Ülke ulusal para biriminin değerinde gereksiz bir oynaklığa sebep olmadan, ülke ekonomisinde ekonomik büyümede yavaşlamaya, işsizlik artışına sebep olmadan, fiyat istikrarına yönelik para politikası araçları seti oluşturmak gerçekten kolay olmasa gerek. ABD Merkez Bankası (FED), 18-19 Haziran tarihindeki toplantısı öncesinde, olası yeni bir faiz artışı kararından hayli uzak bir noktada; ticaret savaşlarının da etkisiyle, faiz indirim taleplerinin de gündemde olduğu bir konjonktürde değerlendirme yapıyor.

FED Başkanı Powell'ın, FED'in şu anda politika duruşunun uygun olduğu ve para politikası faizinin düzeyi noktasında aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmediklerini belirtmesi, küresel piyasalarda bir çok gelişmiş ve gelişmekte olan ekonominin para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına katkı sağladı. Euro-dolar paritesi 7 Haziran Cuma kapanışında 1,1334 doları dahi gördü ve yeni haftaya da yine 1,13 doların üzerinde başladı. Bu noktada, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 27 Haziran ve 25 Temmuz'daki iki kritik toplantısı da, Başkan Draghi'nin vereceği mesajlar da merak ediliyor.

Avrupa ve Euro Bölgesi'nin reel sektörü, finans kesimi ve hane halkı ekonomileriyle ilgili, makro ekonomik göstergelerin işaret ettiği genel tablodan daha yüksek bir karamsarlık içindeler ve enflasyon verileri de yukarıda yönde bir trende işaret etmiyor. Bu nedenle, ECB için para politikasını sıkılaştırıcı yönde adım atmak kolay gözükmüyor. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının tümü, gerek ticaret savaşlarının sebep olduğu küresel ticareti zorlaştırıcı etkenler nedeniyle, gerekse de ülkesinin rekabetçiliğini olumsuz yönde etkileyecek bir sonuca sebep olmamak adına, ülke para biriminin değer kazanmasına sebep olabilecek bir adımdan şiddetle uzak durmaya çalışıyorlar.

Mevcut küresel tablo, TCMB'ye, yıllıklandırılmış manşet enflasyonun işaret ettiği 'yapışkanlık' etkisine bir darbe daha vurmak adına, yıllık enflasyondaki düşüşü hızlandırıp, 12 ve 24 ay ileriye yönelik enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırmak adına, bugün, yani 12 Haziran; ardından da 24 Temmuz toplantıları için 'sert' duruşunu hem paylaşacağı metinle, hem de paylaşacağı cümleleri güçlü mesaj verecek şekilde şekillendirmesi hususunda önemli bir hareket alanı sağlıyor. Eylül ayına geldiğimizde, enflasyon ve faiz hadlerinin seviyesi konusunda çok daha olumlu bir tabloyu konuşuyor olacağız.