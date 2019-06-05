Türkiye'nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız mayıs ayında çifte Cumhuriyet tarihi rekoru kırdılar. Rekorlardan birisi günlük bazda kırıldı. Günlük bazda bir önceki ihracat rekoru 17 Ağustos 2018'de 1 milyar 264 milyon dolar olarak kırılmıştı. Cumhuriyet tarihinin yeni günlük ihracat rekoru ise, 31 Mayıs 2019'da 1 milyar 313 milyon dolar yakalanarak kırıldı. Aylık bazda rekor ise, özel ticaret sistemi hesaplamasına göre, daha önce ekim 2018'de 15 milyar 678 milyon dolar seviyesi ile kırılmış iken, mayıs ayında bu defa rekor 15 milyar 998 milyon dolara taşındı ve 16 milyar dolar psikolojik sınırına dayanıldı. Genel ticaret sistemi hesaplama yöntemine göre de, yeni rekor 16 milyar 813 milyon dolar oldu.

Rekorlar hiç şüphesiz bununla sınırlı değil. 10 ilimiz ve 7 sektörümüz mayıs ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Mayıs ayında ihracat yapan 41.326 firmanın 5.076'sı bu yıl ilk defa mayıs ayında ihracat yaptı. Bu firmalarının yılın ilk 4 ayında ihracatları yoktu.

Daha da önemlisi, 1.874 firmamız ise hayatlarında ilk defa ihracat yaptılar. Mayıs ayında, Ankara, Denizli, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Tekirdağ ve Van tarihlerinin en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştirdiler.

Çad, Singapur, Malta, Liberya ve Moritanya ise, ihracatçılarımızın bu ülkelere yaptıkları ihracat hacmi anlamında en yüksek oranı yakaladığımız ülkeler oldu. Almanya, İtalya, İngiltere, ABD ve Irak, aylık bazda 1,5 milyar dolarla 784 milyon dolar arasında, en yüksek ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Bir ilginç detay da parite etkisi. Eğer, euro dolar karşısında değer kaybetmese, ihracatımız 437 milyon dolar daha yüksek olacak ve 16 milyar dolar çıtası kırılmış olacaktı. Yıl başından bu yana euronun değer kaybı nedeniyle, ihracatımız 2,8 milyar dolar daha az gözüküyor.

Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azalttığına işaret ederken, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak da yaz döneminde Türkiye'nin cari işlemler fazlası vereceğini vurguladı. TİM Başkanı İsmail Gülle ise, büyük İhracat Ailesi olarak, Türkiye'nin üretimine, istihdamına, büyümesine en güçlü katkıyı sağladıklarını belirtirken, küresel ticarette rekabet gücümüzü daim kılmak adına yatırımları da sürdürerek, başta cari açığın kapatılması, gerçekleştirdikleri mal ve hizmet ihracatıyla her alanda Türkiye'ye hizmet vermeyi sürdüreceklerinin altını çiziyor. İhracatımızın başarısı, 2019 büyümesi için kritik önemde olacak.